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god 잇는 ‘TXT의 육아일기’…24년 만에 부활

입력 :2026-04-10 11:20:50
수정 :2026-04-10 11:20:50
‘TXT의 육아일기’
‘TXT의 육아일기’


그룹 ‘투모로우바이투게더(TXT)’가 ‘육아일기’의 새로운 주인공으로 나선다.

온라인 동영상 서비스(OTT) 웨이브(Wavve)는 오는 5월 1일 신규 오리지널 예능 프로그램 ‘TXT의 육아일기’를 단독 공개한다고 10일 밝혔다.

이번 프로그램은 글로벌 K-팝 시장을 이끄는 ‘투모로우바이투게더’ 멤버들이 어린 아기를 돌보며 겪는 좌충우돌 육아기를 담은 관찰 예능이다. 총 10부작으로 기획된 이번 시리즈에서는 수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이 다섯 멤버가 각기 다른 개성으로 육아에 도전하는 ‘5인 5색’ 성장 드라마가 펼쳐질 예정이다.

제작진은 “관찰 예능의 시초이자 아이돌 예능의 전설로 꼽히는 2000년대 초반 ‘육아일기’ 포맷이 4세대 대표 아이돌 TXT와 만나 24년 만에 부활했다”고 설명했다.

과거 ‘god의 육아일기’ 등이 전국적인 신드롬을 일으키며 아이돌 예능의 한 획을 그었던 만큼 대세 아이돌로 자리매김한 TXT가 그 명성을 잇는다.

제작진은 “이번 프로그램에서는 무대 위 카리스마 넘치는 모습과는 180도 다른 TXT 멤버들의 반전 매력을 만나볼 수 있다”고 전했다.

무대 위에서 화려한 퍼포먼스와 카리스마를 내뿜던 멤버들이 육아라는 낯선 환경에서 보여줄 인간적인 면모가 관전 포인트가 될 예정이다.

강경민 기자
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