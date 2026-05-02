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9년 잠적 예정화, 돌연 ‘역대급 뒤태’ 노출…남편 마동석 반응이

입력 :2026-05-02 17:45:12
수정 :2026-05-02 17:45:12
배우 마동석의 아내 예정화가 오랜만에 근황을 공개했다. 예정화는 지난달 30일과 2일 자신의 인스타그램에 골프장 및 촬영장에서 찍은 사진을 게시했다. 2017년 게시글을 끝으로 무려 9년 만에 소셜미디어(SNS) 활동을 재개한 것이다. 2026.5.2 인스타그램
배우 마동석의 아내 예정화가 오랜만에 근황을 공개했다. 예정화는 지난달 30일과 2일 자신의 인스타그램에 골프장 및 촬영장에서 찍은 사진을 게시했다. 2017년 게시글을 끝으로 무려 9년 만에 소셜미디어(SNS) 활동을 재개한 것이다. 2026.5.2 인스타그램


배우 마동석의 아내 예정화가 오랜만에 근황을 공개했다.

예정화는 지난달 30일과 2일 자신의 인스타그램에 골프장 및 촬영장에서 찍은 사진을 차례로 게시했다.

2017년을 끝으로 소셜미디어(SNS)에서 잠적했다가, 무려 9년 만에 활동을 재개한 것이다.

사진 속 예정화의 늘씬한 각선미는 예전 그대로였다.

예정화는 골프장에서나 촬영장에서나 특별한 노출 없이도 아름다운 몸매를 자랑했다.

특히 데님 셔츠에 청 스키니진을 입고 ‘청청’ 패션을 소화한 모습이 눈길을 끌었다.

남편인 마동석도 예정화의 게시글에 ‘좋아요’를 누르며 애정을 과시했다.

마동석과 예정화는 2021년 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 이후 3년 만인 2024년 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스
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