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황정민, 거리에서 유재석 만나 날벼락… “형 어디가?”

입력 :2026-05-03 08:53:39
수정 :2026-05-03 08:53:39
MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’ 화면 캡처
MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’ 화면 캡처


배우 황정민이 유재석의 갑작스러운 길거리 캐스팅에 당황한다.

지난 2일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘도파민 폭발’ 숏폼 드라마 제작을 위해 발 벗고 캐스팅에 나선 유재석과 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려졌다.

영상에는 대어 황정민을 포착하고 흥분을 감추지 못하는 네 사람의 모습이 담겼다. 영화 ‘국제시장’, ‘베테랑’, ‘서울의 봄’까지 삼천만 관객을 동원한 배우 황정민을 길에서 우연히 마주쳤다. 이에 네 사람은 “섭외하자!”를 외치며 그를 향해 달려들었다.

유재석은 “형 어디 가?”라고 말하며 황정민을 붙잡고, 하하는 “형 작품 들어가는 거 있어요?”라며 기습 질문을 던졌다. 순식간에 캐스팅을 향한 빌드업이 쌓이고, 네 사람은 척척 맞는 호흡을 자랑하며 황정민을 몰아붙였다.

밥 먹으러 나왔다가 별안간 길거리 캐스팅을 당한 황정민은 네 사람의 혼을 쏙 빼는 캐스팅 작업에 정신을 차리지 못하는 모습을 보였다.

온라인뉴스
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‘놀면 뭐하니?’ 제작진이 캐스팅을 진행한 목적은?
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