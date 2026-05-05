기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

한동안 뜸하더니… 37세 에릭남, 신체마비·공황장애 충격 고백 근황

입력 :2026-05-05 11:20:41
수정 :2026-05-05 11:20:41
유튜브 채널 ‘제이키아웃’ 캡처
유튜브 채널 ‘제이키아웃’ 캡처


가수 에릭남(37)이 방송 출연이 줄어든 이유를 털어놓으며 한국 활동 당시 힘들었던 심경을 고백했다.

최근 유튜브 채널 ‘제이키아웃’에 올라온 ‘길 가다 에릭남 만나서 급 버스킹 열기’라는 영상을 통해 한동안 방송 등에서 다소 뜸했던 에릭남의 근황이 전해졌다.

에릭남은 영상에서 한국에서 활발히 활동하던 시절을 떠올리며 “솔직히 말하면 한국에서 생활하면서 되게 힘들었던 부분이 좀 많았다. 정신 건강도 안 좋아지고, 전체적으로 되게 건강이 나빠졌다”고 말했다.

그는 ‘형은 언제나 긍정적일 줄 알았다’는 말에 “그게 제일 힘들었다. 화면에서는 긍정적으로 보이고 너무 밝고 착하고 재밌는데 속은 너무 힘든 거다. 그냥 이렇게 앉아서 커피 한 잔 하는 것도 약간 무서웠다”고 답했다.

에릭남은 “건강이 안 좋아지니까 3개월 동안 죽만 먹었다. 공황장애가 오고 팔, 손가락, 디스크하고 다리에 마비가 왔다. 얼굴 오른쪽에 갑자기 느낌이 없어졌었다”고 심각했던 증상을 밝혀 놀라움을 자아냈다.

미국으로 주 활동 무대를 옮긴 에릭남은 이같은 결정을 한 배경을 설명했다. 그는 현재 미국 예능 ‘더 트레이터즈’(The Traitors)에 출연했을 뿐 아니라 할리우드 영화와 시리즈 제작에도 참여하며 단순 출연을 넘어 기획과 제작까지 직접 관여하고 있다고 밝혔다.

에릭남은 혼자 전 세계를 이동하며 일정을 소화하고 있다고 전했다. 1년 넘게 일주일 이상 한 곳에 머문 적이 없을 정도로 바쁜 생활을 이어간다는 그는 “나는 맨날 혼자 다닌다. 동행하는 매니저도 없고 헤어, 메이크업, 스타일리스트 아무도 없다. 내가 다 혼자 한다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
에릭남이 한국 활동 중 겪었던 건강 문제는?
인기기사
‘멧 갈라’ 참석한 카리나
‘최고 전통미인’ 춘향선발대회
블핑 리사, 파격 ‘시스루 레이스룩’
“서로 허벅지 꼬집어가며 촬영”…유명 아이돌 ‘충격 고백’ 무슨 일

“서로 허벅지 꼬집어가며 촬영”…유명 아이돌 ‘충격 고백’ 무슨 일
날렵한 턱선 “차은우 아냐?” 팬도 깜짝…권성준 셰프, 7㎏ 감량 근황

날렵한 턱선 “차은우 아냐?” 팬도 깜짝…권성준 셰프, 7㎏ 감량 근황
박찬호 딸이었어?…예능 출연한 ‘미모의 美여대생’ 화제

박찬호 딸이었어?…예능 출연한 ‘미모의 美여대생’ 화제
“결혼식 왔는데 신부가 안 나와” 충격…‘멍 드는’ 신부들 이유 있었다

“결혼식 왔는데 신부가 안 나와” 충격…‘멍 드는’ 신부들 이유 있었다
“머리부터 속옷까지 다 젖어…비행기서 굴욕당했다” 승객 폭로, 무슨 일

“머리부터 속옷까지 다 젖어…비행기서 굴욕당했다” 승객 폭로, 무슨 일
‘문신 가득’ 2030 조폭들 도심 난투극… CCTV에 고스란히

‘문신 가득’ 2030 조폭들 도심 난투극… CCTV에 고스란히
“○○이가 내 남친 친구한테 ‘모텔 가자’ 했대” 술자리 말 옮긴 30대, 벌금 100만원

“○○이가 내 남친 친구한테 ‘모텔 가자’ 했대” 술자리 말 옮긴 30대, 벌금 100만원
오징어가 17만원? 깜짝…“온라인선 2만원대” 울릉도 여행 후기 ‘시끌’

오징어가 17만원? 깜짝…“온라인선 2만원대” 울릉도 여행 후기 ‘시끌’
2026년 5월 5일

2026년 5월 5일
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘수십억 자산’ 전원주 “식당 휴지로 코 닦아…집 청소까지”

    ‘수십억 자산’ 전원주 “식당 휴지로 코 닦아…집 청소까지”

  2. ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

    ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

  3. 양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝

    양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝

  4. 김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지

    김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지

  5. “냉장고 안까지 열었다”…이나영, ♥원빈 일상 최초 공개

    “냉장고 안까지 열었다”…이나영, ♥원빈 일상 최초 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

가수, 영화배우 등 스타들이 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라듐에서 열린 ‘2026 빌보드 우먼 인 뮤직
걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

1960년대를 풍미한 전설적인 걸그룹 로네츠(The Ronettes)의 마지막 생존 멤버였던 네드라 탈리 로스가 별세했다. 향년 80세