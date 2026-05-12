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‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라 보게 바뀐 근황 “○○병 치료했다”

입력 :2026-05-12 09:44:09
수정 :2026-05-12 09:47:09
그룹 코요태 멤버 신지(왼쪽)와 지난 2월 결혼한 문원·신지 커플. 신지 인스타그램 캡처
그룹 코요태 멤버 신지(왼쪽)와 지난 2월 결혼한 문원·신지 커플. 신지 인스타그램 캡처


그룹 코요태 멤버 신지(44)가 결혼식 후 단발로 변신한 근황을 공개했다.

신지는 지난 11일 자신의 인스타그램에 “이제야 결혼식 후유증에서 좀 벗어나 작년부터 참고 참았던 단발병을 오늘부로 치료했다”라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

공개된 사진에는 한결 가벼워진 헤어스타일을 한 신지가 청바지에 흰색 상의의 캐주얼한 복장으로 웃고 있는 모습이 담겼다.

그동안 유지해온 긴 생머리를 싹둑 자르고 짧은 숏컷 스타일로 변신한 신지의 모습에서는 결혼식이라는 큰 행사를 치른 후 느낀 홀가분함과 새로운 시작에 대한 설렘이 묻어난다.

신지의 새로운 모습을 접한 네티즌들은 “너무 잘 어울린다”, “지금까지 중에 제일 짧은 느낌이다”, “결혼식 끝내고 변신했네”, “여름맞이” 등 반응을 보였다.

앞서 신지는 지난 2일 서울 강남의 한 웨딩홀에서 7살 연하 가수 문원과 백년가약을 맺었다. 두 사람은 2024년 MBC 표준FM ‘이윤석 신지의 싱글벙글쇼’를 통해 인연을 맺은 후 연인으로 발전했다.

온라인뉴스부
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