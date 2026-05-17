기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘재력가 남편♥’ 심혜진, 3000평 대저택 결국 처분… “너무 힘들다” 대체 무슨 일?

입력 :2026-05-17 08:25:58
수정 :2026-05-17 08:25:58
지난 11일 방송된 SBS 파워FM ‘박하선의 씨네타운’에 출연한 배우 심혜진. 유튜브 채널 ‘SBS 라디오 에라오’ 캡처
지난 11일 방송된 SBS 파워FM ‘박하선의 씨네타운’에 출연한 배우 심혜진. 유튜브 채널 ‘SBS 라디오 에라오’ 캡처


배우 심혜진(59)이 경기 가평 전원주택 생활을 마무리했다는 근황을 전했다.

심혜진은 지난 11일 방송된 SBS 파워FM ‘박하선의 씨네타운’에 출연했다. 심혜진은 이 프로그램 과거 DJ로 활약한 바 있다.

박하선이 “요즘도 가평에서 지내고 계시냐”고 묻자, 심혜진은 “거기는 이제 정리하고 조금 더 가까운 서울 근교로 이사했다”고 답했다.

심혜진은 이사한 이유에 대해 “전원생활은 포기했다. 너무 힘들다”고 솔직하게 털어놨다.

그는 “이동하는 거리도 멀고 병원도 그렇고 문화생활 하기도 쉽지 않았다”며 “정리를 좀 하고 이제는 더 많은 소통을 하기 위해 시간을 보내고 있다”고 설명했다.

그러면서 “요즘은 주로 집안일을 많이 하고 있다”며 “그렇게 안 보이지만 은근히 집안일을 많이 한다”고 덧붙였다.

심혜진의 가평 전원주택은 방송을 통해 수차례 공개되며 화제를 모은 바 있다. 약 3000평 규모 부지에 3개 동으로 이뤄진 해당 주택은 수영장, 사우나, 맥주바, 야외 바비큐 시설 등 리조트급 부대시설을 갖췄으며, 10여년 전 시세가 100억원대에 달하는 것으로 전해진다.

1986년 데뷔한 심혜진은 2007년 9살 연상의 사업가와 재혼했다. 남편 한상구씨는 과거 전자통신 업체 코맥스 대표를 지냈으며 이후 부동산 개발 사업 등을 통해 성공한 재력가로 알려졌다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
심혜진이 가평 전원주택을 떠난 이유는?
인기기사
한소희, 과감한 반전 뒤태
효린, 밀착 드레스로 드러낸 ‘탄탄 보디라인’
‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들
전지현, ‘군살 없는 몸매’ 이유 있었네…‘여배우 관리법’ 공개

전지현, ‘군살 없는 몸매’ 이유 있었네…‘여배우 관리법’ 공개
“비행기 뒤집히는 줄” 휘청인 그 순간…韓조종사 판단에 ‘극찬’ 쏟아졌다 (영상)

“비행기 뒤집히는 줄” 휘청인 그 순간…韓조종사 판단에 ‘극찬’ 쏟아졌다 (영상)
“너 딱 걸렸어”…분실한 신분증 이용 들킨 ‘미성년자’ 줄행랑

“너 딱 걸렸어”…분실한 신분증 이용 들킨 ‘미성년자’ 줄행랑
1500명 한강 뛰려는데 “불법입니다” 경고…러너들 ‘분통’, 무슨 일

1500명 한강 뛰려는데 “불법입니다” 경고…러너들 ‘분통’, 무슨 일
장윤정, ‘자식 농사’ 성공했다…美명문대 졸업한 딸 ‘자랑’

장윤정, ‘자식 농사’ 성공했다…美명문대 졸업한 딸 ‘자랑’
“대신 복수해드립니다”…李대통령도 우려한 ‘보복대행’ 계란 테러 20대 검거

“대신 복수해드립니다”…李대통령도 우려한 ‘보복대행’ 계란 테러 20대 검거
30년 함께 산 사실혼 남편을… 잔혹 살해한 60대女 결국 징역 25년 중형

30년 함께 산 사실혼 남편을… 잔혹 살해한 60대女 결국 징역 25년 중형
윤보미♥라도 결혼식 에이핑크 다 모였는데 손나은 불참… “연락 안해” 과거 발언 보니

윤보미♥라도 결혼식 에이핑크 다 모였는데 손나은 불참… “연락 안해” 과거 발언 보니
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

    유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

  2. 서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

    서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

  3. ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

    ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

  4. 조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

    조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

  5. ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”

    ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들

‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들

영화배우, 모델 등 스타들이 13일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문 영화 ‘여인의 삶’ 시사회 레드카펫에
뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 뉴욕의 뉴욕 시티 센터에서 열린 ‘2026 폭스 업프론트’ 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.