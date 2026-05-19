기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

입력 :2026-05-19 07:36:07
수정 :2026-05-19 07:39:08
최준희 인스타그램 캡처
최준희 인스타그램 캡처


방송인 유재석(53)이 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희(23)의 결혼식에 조용히 축의금을 낸 사실이 알려졌다.

최준희는 지난 18일 자신의 인스타그램에 “킹갓제너럴… 말씀도 따로 없으시고 뒤늦게야 전달받은”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

최준희 결혼식 축의금 명부로 보이는 사진에는 최준희의 결혼식 사회를 맡은 조세호의 이름 바로 옆에 유재석의 이름이 적혀 있다.

유재석은 지난 16일 서울 강남구의 한 호텔에서 열린 최준희의 결혼식에는 참석하지 않았으나, 축의금은 보낸 것으로 전해졌다.

최준희는 이를 공개적으로 알리면서 MBC ‘무한도전’에서 박명수의 ‘수줍은 사랑 고백’ 캡처 사진을 올려 유재석을 향한 고마운 마음을 전했다.

유재석은 2024년 웹예능 ‘핑계고’에서 최진실과의 남다른 인연을 밝힌 바 있다.

그는 “MBC로 넘어가며 ‘동거동락’ MC를 맡아 드디어 진행자로 자리를 잡게 됐다”면서 “스카우트 그런 게 아니었고, 지금은 고인이 되셨지만 당시 최진실 누나가 ‘동거동락’ PD님과 되게 친했다. 그 PD님이 ‘요즘 괜찮은 애 없니’ 물었을 때 누나가 ‘유재석이라고 걔 한 번 써봐요’ 그랬다는 거다”라고 전했다.

유재석은 이어 “저하고 일면식도 없고, 알지도 못하는데 저를 추천해 주신 거다. 저도 제가 그 프로그램을 그렇게 진행할 수 있으리라고는 생각 못 했다. 이전에 진행을 해본 적이 없었으니까. 그 ‘동거동락’ 이후 ‘쿵쿵따’를 하고, ‘X맨’을 하게 되고, 그렇게 ‘무한도전’을 하고 계속 오게 됐다”고 회상했다.

한편 최준희는 지난 16일 11살 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다.

최준희는 최진실과 조성민의 딸이다. 최진실은 2000년 조성민과 결혼해 아들 최환희, 딸 최준희를 낳았다. 두 사람은 결혼 4년 만인 2004년 이혼했고 2008년 최진실, 2013년 조성민이 차례로 세상을 떠났다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
유재석이 ‘동거동락’ MC가 된 계기는?
인기기사
박지현, ‘우아한 미모’
‘발랄한 레드카펫 퇴장’ 정호연
‘칸영화제’ 사로잡은 여신들
‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 발랄한 퇴장
여신 정호연
‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 우아한 자태
칸 레드카펫 밟은 ‘호프’ 출연진
‘호프’ 공식 시사회…스포트라이트 받는 출연진
김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’

김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’
“女정치인이 엉덩이춤 추며 표 구걸” 충격…파격 SNS 영상에 美 발칵

“女정치인이 엉덩이춤 추며 표 구걸” 충격…파격 SNS 영상에 美 발칵
“아내가 15살 어린 남학생과 불륜” 충격…집 CCTV에 다 찍혔다

“아내가 15살 어린 남학생과 불륜” 충격…집 CCTV에 다 찍혔다
“주식으로 월 8000만원”…슈퍼카 3대값 날리고 재기한 토니안, 비결은?

“주식으로 월 8000만원”…슈퍼카 3대값 날리고 재기한 토니안, 비결은?
“저질 장사치 막장” 李대통령도 분노…정용진, ‘5·18 탱크데이’ 스타벅스 대표 해임

“저질 장사치 막장” 李대통령도 분노…정용진, ‘5·18 탱크데이’ 스타벅스 대표 해임
국립연구기관 연구원 숨진 채 발견… “손찌검 등 직장 내 괴롭힘” 유족 고소

국립연구기관 연구원 숨진 채 발견… “손찌검 등 직장 내 괴롭힘” 유족 고소
“길 가던 여성에 주먹 날려” 20대男, 강남 한복판서 묻지마 폭행…시민들이 제압

“길 가던 여성에 주먹 날려” 20대男, 강남 한복판서 묻지마 폭행…시민들이 제압
‘대군부인’ 역사왜곡 논란 속…아이유 “다 내 잘못” 고개 숙였다

‘대군부인’ 역사왜곡 논란 속…아이유 “다 내 잘못” 고개 숙였다
“쓰레기봉투에 담배꽁초 버렸다가 ‘100만원’ 벌금 폭탄맞았습니다”

“쓰레기봉투에 담배꽁초 버렸다가 ‘100만원’ 벌금 폭탄맞았습니다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

    유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

  2. 서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

    서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

  3. 이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

    이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

  4. 조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

    조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

  5. 장원영, 살짝 내려간 바지…150만원대 팬티 노출 ‘화들짝’

    장원영, 살짝 내려간 바지…150만원대 팬티 노출 ‘화들짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘칸영화제’ 사로잡은 여신들

‘칸영화제’ 사로잡은 여신들

“이렇게 긴 시간 끝까지 자리를 지키시고 관람해주셔서 진심으로 감사드립니다. 메르시(merci·감사합니다).”칸영화제 황금종려상을 노리
‘시선강탈’ 칸 레드카펫

‘시선강탈’ 칸 레드카펫

로미 스트라이드(Romee Strijd)가 16일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제의 영화 ‘더 빌러비드(The B