기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

최준희, 결혼식 불청객에 분노…“축의금도 없이 야무지게 먹어”

입력 :2026-05-23 06:35:55
수정 :2026-05-23 06:35:55
최준희 인스타그램 캡처
최준희 인스타그램 캡처


고 최진실의 딸 최준희가 결혼식에 나타난 불청객 때문에 불쾌한 심경을 드러냈다.

최준희는 지난 21일 인스타그램 스토리를 통해 “어떻게 들어온 거냐. 바로 핸드폰 뺏고 갤러리 검사하고 내쫓았다고는 하는데 진상짓 하면서 하객들에게 피해를 줬다더라. 미안하다”고 밝혔다. 이어 “웃긴 건 축의금도 아예 안 내고 밥 야무지게 드시고 가신다. 누구세요 진짜?”라고 했다.

함께 공개된 사진에는 최준희가 오빠인 최환희와 손을 잡고 신랑·신부 입장 통로를 걷는 모습이 담겼다. 사진 속 최준희 뒤편에는 한 남성이 휴대전화를 들고 행진 장면을 촬영하는 모습도 포착됐다.

최준희의 지인은 남성을 지목하며 “저 사람 계속 앉아서 자리 잡고 있길래 뭐지 했는데 너랑 아는 사이라고 그러더라”고 전했고, 이에 최준희는 “누구신데요. 나가세요”라며 불쾌감을 드러냈다.

한편 최준희는 16일 서울 강남 모처의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
최준희 결혼식에 나타난 불청객의 문제 행동은?
인기기사
‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태
‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫
전지현, ‘원조 여신의 아우라’
“왜 이준기와 헤어졌나요?” 묻자…결혼 앞둔 문채원 입 열었다

“왜 이준기와 헤어졌나요?” 묻자…결혼 앞둔 문채원 입 열었다
성시경 “너무 예쁘고 사랑스럽고…” 18세 연하 日배우 열애설 입장

성시경 “너무 예쁘고 사랑스럽고…” 18세 연하 日배우 열애설 입장
서인영·조민아 불화설 진짜였다 “결혼식에도 안 불러…내 모자란 점”

서인영·조민아 불화설 진짜였다 “결혼식에도 안 불러…내 모자란 점”
유승준 딸 “아빠 때문에 공무원 잘렸대잖아”…항소심 앞두고 ‘말말말’

유승준 딸 “아빠 때문에 공무원 잘렸대잖아”…항소심 앞두고 ‘말말말’
스타벅스 “직원 비난 멈춰달라” 전국 매장에 2차 사과문 붙었다

스타벅스 “직원 비난 멈춰달라” 전국 매장에 2차 사과문 붙었다
홍준표, ‘스타벅스 옹호’ 보수 향해 “5·18은 국가폭력…과오 덮지 말라”

홍준표, ‘스타벅스 옹호’ 보수 향해 “5·18은 국가폭력…과오 덮지 말라”
정민찬, 돌연 뮤지컬 하차… ‘스타벅스 사진’ 후 “이슈 잘 몰라” 사과에도 비난 빗발치더

정민찬, 돌연 뮤지컬 하차… ‘스타벅스 사진’ 후 “이슈 잘 몰라” 사과에도 비난 빗발치더
“연구직이 메모리 생산직보다 성과급 낮아”…삼성전자 ‘노노갈등’ 후유증

“연구직이 메모리 생산직보다 성과급 낮아”…삼성전자 ‘노노갈등’ 후유증
18세 연하 日미녀와 열애설까지…성시경 ‘이 음식’ 먹고 10㎏ 뺐다

18세 연하 日미녀와 열애설까지…성시경 ‘이 음식’ 먹고 10㎏ 뺐다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “왜 쫓겨났을까”…신지, 결혼 2주 만에 올라온 글

    “왜 쫓겨났을까”…신지, 결혼 2주 만에 올라온 글

  2. 이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

    이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

  3. 유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

    유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

  4. 강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”

    강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”

  5. 김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’

    김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태

‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태

전 세계 영화인들의 축제인 제79회 칸 국제영화제가 한창인 가운데, 영화제 최고의 장외 축제이자 전 세계 셀럽들이 총출동하는 ‘amfA
‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫

‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫

모델 벨라 하디드가 20일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 데 페스티발에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬