“전원주, ‘43살 연하男’ 만나 설레해” 측근 폭로 나왔다

유튜브 채널 ‘전원주인공’ 캡처

유튜브 채널 ‘전원주인공’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 전원주의 며느리가 폭로한 내용은 무엇인가? 소녀 감성 건강 관리

배우 전원주(86)가 연하의 트로트 가수 앞에서 소녀처럼 설레는 모습을 보였다는 일화가 전해졌다.지난 26일 전원주의 유튜브 채널 ‘전원주인공’에는 ‘원조 걸그룹 쥬얼리 이지현 원장 실력 공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 전원주의 며느리는 이지현을 만나러 가는 차 안에서 시어머니의 여전한 소녀 감성을 폭로했다.며느리는 “저는 이제 살아보니까 무덤덤해졌는데 어머니는 아직도 젊은 남자 보면 설레하시는 걸 보면 진짜 놀랍다. 아직도 소녀 감성이신 것 같다”며 트로트 가수 신유(43)를 봤던 일화를 꺼냈다.며느리는 전원주와 함께 과거 한 행사장에 갔을 당시에 대해 “분명히 옆에 계셨는데 갑자기 안 보이셔서 한참 찾으러 다녔다”고 떠올렸다.이어 “가수 신유가 노래하는데 맨 앞에서 너무 사랑스러운 얼굴로 박수 치고 계셨다”며 “어머니한테 아직까지 저런 감성이 있다는 게 너무 놀랍다”고 덧붙였다.며느리의 갑작스러운 폭로에 전원주는 어딘가 부끄러운 듯한 얼굴로 못마땅하다는 듯한 몸짓을 해 웃음을 안겼다.한편 이날 영상에는 현재 미용실 홍보 원장으로 활동 중인 이지현이 등장해 전원주를 위한 두피 케어 서비스를 직접 준비해 눈길을 끌었다.온라인뉴스부