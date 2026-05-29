[포토] ‘장원영 공연’ 비하인드 사진 공개

63세 황신혜 얼굴 어쩌다… 부어 있는 모습 포착, ‘이 시술’ 때문

배우 황신혜(63)가 임플란트 시술로 인해 부은 얼굴로 방송에 출연했다. 지난 27일 방송된 KBS1 예능 ‘황신혜의 같이 삽시다’에서는 황신혜가 새로운 ‘같이 살이’ 식구와의 만남을 앞두고 설레하는 모습이 전파를 탔다. 이날 황신혜는 한쪽 볼이 살짝 부은 얼굴로 등장해 눈길을 끌었다. 제작진은 ‘임플란트 시술’이라는 자막을 통해 황신혜의 근황을 설명했다. 황신혜는 새로운 식구를 만나는 소감을 묻는 질문에 “오면서 첫 만남이 설레기도 하면서 걱정도 되고 아주 막연했다. 그런 면이 없지 않아 있었는데”라며 곰곰이 생각했다. 그러더니…