기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] ‘장원영 공연’ 비하인드 사진 공개

입력 :2026-05-29 16:23:55
수정 :2026-05-29 16:47:48
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 7
가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스
가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스
가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스
가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스
가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스
가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스
가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스
가수 장원영. 장원영 SNS 캡쳐 뉴시스
장원영, 샤랄라
장원영, 샤랄라
아이브 장원영이 29일 서울 송파구 에비뉴엘 잠실점에서 열린 패션 브랜드 ‘타미힐피거’ 팝업 오픈 행사에 참석하고 있다. 2026.5.29 뉴스1
장원영, 공주님의 찬란한 윙크
장원영, 공주님의 찬란한 윙크
아이브 장원영이 29일 서울 송파구 에비뉴엘 잠실점에서 열린 패션 브랜드 ‘타미힐피거’ 팝업 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.29 뉴스1
아이브 장원영, 볼 콕 공주님
아이브 장원영, 볼 콕 공주님
아이브 장원영이 29일 서울 송파구 에비뉴엘 잠실점에서 열린 패션 브랜드 ‘타미힐피거’ 팝업 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다 2026.5.29 뉴스1




그룹 아이브 장원영이 공연 비하인드 사진을 공개했다.

장원영은 28일 개인 소셜 미디어에 “달까지 갔다가 다시 돌아올 만큼 사랑해(Love y’all to the moon and back)”라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

공개된 사진 속 그는 무대 뒤 공간에서 쇼파에 기대어 있다. 화이트 슬리브리스 원피스에 운동화를 매치했다.

장원영은 자연스럽게 흘러내리는 긴 머리와 매끈한 피부를 자랑했다.

다른 사진에서 그는 강렬한 레드 컬러의 튜브톱 상의에 미니스커트를 입었다.

장원영은 손에 블랙 레이스 핑거리스 장갑을 착용하고 러블리한 분위기를 연출했다.

그는 지난 2월 첫 솔로곡 ‘8’(에잇) 을 공개했다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장원영이 최근 공개한 콘텐츠의 종류는?
인기기사
손 하트 만드는 카리나
제니, 시선 사로잡는 파격 패션
신민아, ‘눈부신 미소’
손 하트 만드는 카리나
2집 앨범 발표한 에스파
손 하트 만드는 윈터
손 하트 만드는 지젤
포즈 취하는 닝닝
카리나 ‘레모네이드 포즈’
손인사 하며 무대 오르는 카리나
포즈 취하는 윈터
무대 오르는 지젤
“서소문 희생자는 제 아버지” 약사 유튜버 부친상…약국 폐업위기 속 안타까운 사연

“서소문 희생자는 제 아버지” 약사 유튜버 부친상…약국 폐업위기 속 안타까운 사연
2026년 5월 29일

2026년 5월 29일
2026년 5월 30일

2026년 5월 30일
“강남 한복판서 까마귀한테 뒤통수 쪼였다”…사람 얼굴도 기억

“강남 한복판서 까마귀한테 뒤통수 쪼였다”…사람 얼굴도 기억
“먹고살기 힘들어서”…새벽에 교회 헌금함 통째로 뜯어간 남성

“먹고살기 힘들어서”…새벽에 교회 헌금함 통째로 뜯어간 남성
2026년 5월 31일

2026년 5월 31일
지예은, ‘훈남 남동생’ 누나 몰래 방송 등장…“배우인 줄”

지예은, ‘훈남 남동생’ 누나 몰래 방송 등장…“배우인 줄”
“40대 맞아?” 맹승지, 탄탄한 글래머 몸매 뒤엔 ‘이 루틴’ 있었다

“40대 맞아?” 맹승지, 탄탄한 글래머 몸매 뒤엔 ‘이 루틴’ 있었다
이영애, 청바지·트레이닝 복 입고…여유로운 ‘뉴욕 일상’

이영애, 청바지·트레이닝 복 입고…여유로운 ‘뉴욕 일상’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 신지 남편 문원, CCTV 11대 논란 해명…“신지 안전 위해 그대로 둔 것”

    신지 남편 문원, CCTV 11대 논란 해명…“신지 안전 위해 그대로 둔 것”

  2. “아들이 벌써 이렇게 컸네”…유모차 끄는 홍상수·뒤따르는 김민희

    “아들이 벌써 이렇게 컸네”…유모차 끄는 홍상수·뒤따르는 김민희

  3. 최준희, 결혼식 불청객에 분노…“축의금도 없이 야무지게 먹어”

    최준희, 결혼식 불청객에 분노…“축의금도 없이 야무지게 먹어”

  4. ‘1살 차이’ 유민상과 열애설♥… ‘45살’ 신봉선, 직접 입 열었다

    ‘1살 차이’ 유민상과 열애설♥… ‘45살’ 신봉선, 직접 입 열었다

  5. “전원주, ‘43살 연하男’ 만나 설레해” 측근 폭로 나왔다

    “전원주, ‘43살 연하男’ 만나 설레해” 측근 폭로 나왔다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘재벌가 며느리’ 44세 톱모델 “여섯째 임신”…D라인 깜짝 공개

‘재벌가 며느리’ 44세 톱모델 “여섯째 임신”…D라인 깜짝 공개

러시아 출신의 세계적인 슈퍼모델 나탈리아 보디아노바(44)가 여섯째 아이를 임신했다.26일(현지시간) 외신 데일리메일 등에 따르면 보디
‘환상적인 무대’

‘환상적인 무대’

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 통산 두 번째로 대상에 해당하는 ‘올해의