기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

모델 정소미, 지병으로 별세… “패션계 ‘철의 여인’” 추모 잇따라

입력 :2026-05-31 14:23:11
수정 :2026-05-31 14:23:11
1세대 모델로 꼽히는 정소미 더모델즈 대표의 생전 모습. 황재근 인스타그램 캡처
1세대 모델로 꼽히는 정소미 더모델즈 대표의 생전 모습. 황재근 인스타그램 캡처


1세대 모델로 꼽히는 정소미(본명 정영숙) 더모델즈 대표가 세상을 떠났다.

31일 패션업계에 따르면 정소미는 지난 28일 오후 69세를 일기로 별세했다.

사인은 지병으로 알려졌으며, 30일 오전 발인이 엄수됐다.

고인은 한국 1세대 패션모델이자 패션 엔터테인먼트 업계 대모로 불려온 인물이다.

1982년 패션모델로 데뷔한 고인은 1999년 연출가로 변신, 모델 에이전시 더모델즈를 이끌며 장윤주 등 톱모델들을 발굴했다.

앙드레김, 이상봉 등의 패션쇼와 서울패션위크 총괄 연출을 맡아 국내 패션쇼 무대의 기틀을 다졌다.

암 투병 중에도 사단법인 한국패션모델예술협회를 설립하는 등 왕성히 활동했으나, 최근 병마가 재발해 눈을 감은 것으로 알려졌다.

패션계의 추모도 잇따랐다.

패션 디자이너 황재근은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “확고한 신념과 통찰력으로 패션쇼 무대를 호령하신 분”이라며 “병마 속에서도 패션을 사랑한 패션계의 ‘철의 여인’이었다”고 고인을 추모했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
정소미가 모델에서 연출가로 변신한 시기는?
인기기사
‘장원영 공연’ 비하인드 사진 공개
손 하트 만드는 카리나
제니, 시선 사로잡는 파격 패션
장원영, 샤랄라
장원영, 공주님의 찬란한 윙크
아이브 장원영, 볼 콕 공주님
손 하트 만드는 카리나
2집 앨범 발표한 에스파
손 하트 만드는 윈터
손 하트 만드는 지젤
포즈 취하는 닝닝
카리나 ‘레모네이드 포즈’
손인사 하며 무대 오르는 카리나
포즈 취하는 윈터
무대 오르는 지젤
“최악의 남편 같다” 하루 만에 5000만원 탕진…강남이 빠진 ‘포켓몬 카드’ 뭐길래

“최악의 남편 같다” 하루 만에 5000만원 탕진…강남이 빠진 ‘포켓몬 카드’ 뭐길래
“승려가 女 7명과 내연, 혼외자 21명…668억 횡령까지” ‘소림사 CEO’ 결국

“승려가 女 7명과 내연, 혼외자 21명…668억 횡령까지” ‘소림사 CEO’ 결국
“내가 할래” 난리…월급 177만원, 2명 뽑는데 700명 몰린 ‘이유’

“내가 할래” 난리…월급 177만원, 2명 뽑는데 700명 몰린 ‘이유’
“감방이 호텔이냐”…교도소 에어컨 설치에 12억?

“감방이 호텔이냐”…교도소 에어컨 설치에 12억?
곧 50인데 아이돌 미모…하지원이 15년째 챙겨 마신 ‘이것’

곧 50인데 아이돌 미모…하지원이 15년째 챙겨 마신 ‘이것’
“머리색까지 빨강” 이영지, 사전투표날 올린 셀카 ‘빛삭’…홍진경도 소환

“머리색까지 빨강” 이영지, 사전투표날 올린 셀카 ‘빛삭’…홍진경도 소환
“오물에 엉킨 털만 7㎏” 쓰레기집서 구조된 개…몸에는 ‘암 덩어리’까지

“오물에 엉킨 털만 7㎏” 쓰레기집서 구조된 개…몸에는 ‘암 덩어리’까지
“삼류 가수들 대신 내가”…트럼프, 美건국 콘서트 보이콧에 직접 등판

“삼류 가수들 대신 내가”…트럼프, 美건국 콘서트 보이콧에 직접 등판
(영상)“목숨이 몇개냐” 10m 폭포서 풀가속…제트보트 탄 채 점프한 남성 ‘경악’

(영상)“목숨이 몇개냐” 10m 폭포서 풀가속…제트보트 탄 채 점프한 남성 ‘경악’
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들이 벌써 이렇게 컸네”…유모차 끄는 홍상수·뒤따르는 김민희

    “아들이 벌써 이렇게 컸네”…유모차 끄는 홍상수·뒤따르는 김민희

  2. ‘1살 차이’ 유민상과 열애설♥… ‘45살’ 신봉선, 직접 입 열었다

    ‘1살 차이’ 유민상과 열애설♥… ‘45살’ 신봉선, 직접 입 열었다

  3. “전원주, ‘43살 연하男’ 만나 설레해” 측근 폭로 나왔다

    “전원주, ‘43살 연하男’ 만나 설레해” 측근 폭로 나왔다

  4. 이특, 포르쉐 출고 2주 만에 고속도로 추돌 사고…“수리비 1400만원”

    이특, 포르쉐 출고 2주 만에 고속도로 추돌 사고…“수리비 1400만원”

  5. “조정석·거미, 결혼식 초대 안하더라” 수년째 서운함 나온 이유

    “조정석·거미, 결혼식 초대 안하더라” 수년째 서운함 나온 이유
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘재벌가 며느리’ 44세 톱모델 “여섯째 임신”…D라인 깜짝 공개

‘재벌가 며느리’ 44세 톱모델 “여섯째 임신”…D라인 깜짝 공개

러시아 출신의 세계적인 슈퍼모델 나탈리아 보디아노바(44)가 여섯째 아이를 임신했다.26일(현지시간) 외신 데일리메일 등에 따르면 보디
‘환상적인 무대’

‘환상적인 무대’

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 통산 두 번째로 대상에 해당하는 ‘올해의