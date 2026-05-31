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50대 유명 연예인, 요로결석 고통에 결국 응급실… “미친듯 아파해” 아내가 전한 근황

입력 :2026-05-31 17:59:17
수정 :2026-05-31 18:44:06
경맑음 인스타그램 캡처
경맑음 인스타그램 캡처


코미디언 정성호(52)가 요로결석으로 인한 극심한 고통을 호소하다 결국 응급실을 찾은 근황이 전해졌다.

정성호의 아내 경맑음(43)은 지난 30일 자신의 인스타그램에 “갑자기 배를 움켜잡은 오빠가 맹장이 터진 것 같아 응급실로 갔는데 요로결석”이라며 “진짜 미친 듯 아파하는 걸 처음 봤다”고 급박했던 당시를 전했다.

경맑음은 이어 “그리 아픈데 진통제 맞고 나아진 것 같다고 아들 축구 가야 한다고 퇴원(했다)”며 “그리고 미리 약속된 손오공 일정까지 오늘 하루 엄청났다”고 적었다.

경맑음을 글과 함께 올린 사진에는 병상에 누워 양손을 꽉 쥐고 있는 정성호의 모습이 담겼다.

한눈에도 힘겨워 보이는 정성호의 표정에서는 요로결석으로 인한 당시의 극심한 통증이 고스란히 전해져 안타까움을 자아냈다.

한편 정성호와 경맑음은 2009년 결혼, 슬하에 3남 2녀를 두고 있는 연예계 대표 다둥이 부모다.

온라인뉴스부
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