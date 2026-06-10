기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘재혼’ 서인영 “남자친구는 초혼”… “만난 첫날 키스·사진보다 실물이 나아” 솔직 고백

입력 :2026-06-10 08:02:53
수정 :2026-06-10 08:05:31
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처


올해 하반기 재혼 예정임을 밝힌 그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영(41)이 두 번째 결혼을 결심한 이유와 예비 신랑과의 러브스토리 등을 공개했다.

서인영은 지난 9일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 올린 영상에서 결혼을 앞둔 심경을 털어놨다.

영상에서 서인영은 “원래 결혼을 더 빨리 하려 했는데 유튜브를 시작하면서 조금 미룬 것”이라며 유튜브를 시작하지 않았다면 애초 올해 상반기에 지금의 남자친구와 결혼을 할 예정이었다고 설명했다.

서인영은 남자친구와의 첫 만남에 대해 “진짜 우울증이 심해 맨날 술로 지내니 아는 언니가 소개팅을 해줬다”며 “소개팅 전날 친구들과 동생 다 있는 자리에 불렀는데 당당하게 오는 모습에 매력을 느꼈다”고 회상했다.

남자친구의 책임감 강한 모습에 결혼을 확신했다는 서인영은 “내가 돈을 탕진해 없을 때 ‘나 책임질 수 있어?’라고 물으니 ‘그럼’이라고 얘기하더라”며 “내 돈에 대해서 물어본 적도 없고 그런 게 중요하지 않은 사람”이라고 언급했다.

이어 “진중하고 좋은 사람이라 내가 이런 사람을 만나는 건 죄를 짓는 거라고 생각했다”며 “그래서 처음에는 이 사람에게 피해를 주진 않을까 끊어내려 했지만 결국 빠져들었다”고 덧붙였다.

서인영은 “반면 남편은 처음 보자마자 결혼할 것 같다고 생각했다고 한다. 그래서 첫 키스도 한 것 같다”며 설레는 러브스토리를 전했다.

그는 ‘첫 키스는 언제 했냐’는 제작진의 물음에 망설임 없이 “첫날 했다”고 답했다. 이어 “사귀지 않아도 할 수 있는 거 아니냐”며 “이거 나가면 또 우리 아빠 난리 나겠다”고 웃었다.

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처


최근 공개된 남자친구의 사진에 대한 아쉬움도 드러냈다. 서인영은 “사진이 실물보다 못 나왔다”며 “실물이 훨씬 낫다. 그게 속상했다”고 말했다.

이번이 두 번째 결혼인 서인영은 “남자친구는 초혼”이라고 밝혔다. 남자친구의 직업이 ‘사업가’라고 알려진 데 대해선 “기업인이다. 사업가라고 하는데 일 중독인 월급 받는 직장인 대표”라고 설명했다.

그러면서 “그전에는 사실 ‘돈 많은 사람 누가 싫어해?’ 라는 생각도 있었지만 이젠 열심히 사는 사람이 좋고, 그런 모습을 보고 사랑에 빠졌다”고 고백했다.

서인영은 자신의 재혼 소식에 대한 반응이 우려 반, 응원 반인 것을 두고 “나는 사랑을 갈구하고 결혼은 내 꿈”이라며 “첫 번째 결혼 때도 정말 잘 살아 보려고 노력했고 그게 안 돼서 꿈으로 남았다”고 말했다.

이어 “가정생활도, 일도 열심히 하고 싶다. 내 개인의 행복도 존중해 달라”며 “첫 번째 때 내가 실패했으니 걱정할 수밖에 없는 거 이해하지만 이제 꿈을 실현하니 걱정 말고 응원만 해 달라”고 당부했다.

한편 서인영은 올해 하반기 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피의 최지훈 대표와 결혼한다. 예비 신랑은 서인영보다 6살 연상이다.

서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼한 뒤 1년여만에 합의 이혼한 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서인영의 예비 신랑은 초혼인가?
인기기사
예린, 사랑스러운 하트
이즈나, 매혹적인 ‘파워 댄스’
제니, 무대 장악 ‘화려한 퍼포먼스’
“아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

“아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인
가수 김윤설, 갑작스러운 사망 소식… 향년 27세

가수 김윤설, 갑작스러운 사망 소식… 향년 27세
군 면제 받으려 고환 적출한 모델…소속사 대표에 ‘분노’

군 면제 받으려 고환 적출한 모델…소속사 대표에 ‘분노’
이승환에 “이혼당한 선동꾼” 저격…만화가 윤서인, 결국 소송당했다

이승환에 “이혼당한 선동꾼” 저격…만화가 윤서인, 결국 소송당했다
“곽튜브 어릴 때 사진인 줄”…생후 76일 아들 방송 첫 출연

“곽튜브 어릴 때 사진인 줄”…생후 76일 아들 방송 첫 출연
아이유·박보영 이어 박명수도 ‘정치댓글 표적’…“예능인으로만 봐달라” 토로

아이유·박보영 이어 박명수도 ‘정치댓글 표적’…“예능인으로만 봐달라” 토로
진흙밭서 ‘1억 5000만원’ 잭팟…그냥 금반지가 아니었다

진흙밭서 ‘1억 5000만원’ 잭팟…그냥 금반지가 아니었다
“온갖 스킨십도 했는데”…아기방 홈캠 6개월 몰래 본 시어머니, 괜찮나요?

“온갖 스킨십도 했는데”…아기방 홈캠 6개월 몰래 본 시어머니, 괜찮나요?
“여성 뒤에서 몹쓸 짓”…PC방서 음란행위한 남성에 경악

“여성 뒤에서 몹쓸 짓”…PC방서 음란행위한 남성에 경악
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정

    ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정

  2. 전원주, ‘불륜 현장’ 급습해 상간녀 붙잡아…“난리가 났다”

    전원주, ‘불륜 현장’ 급습해 상간녀 붙잡아…“난리가 났다”

  3. 가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

    가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

  4. “아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

    “아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

  5. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.지난 7일(현지시간) 대만 매체 이티투데이에 따르면 이날 오
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간