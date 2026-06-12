기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘뼈말라’ 주우재 “생애 최고 몸무게”…몇 킬로길래

입력 :2026-06-12 17:24:10
수정 :2026-06-12 17:24:10
사진=MBC ‘놀면 뭐하니?’ 캡처
사진=MBC ‘놀면 뭐하니?’ 캡처


연예계 대표 ‘소식좌’이자 ‘뼈말라’ 몸매인 모델 겸 방송인 주우재가 생애 최고 몸무게에 도달했다고 밝혔다.

13일 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘예능 대부’ 이경규와 함께 ‘국민 약골’의 원조 격인 이윤석이 출연한다. 그동안 주우재는 마른 체형 때문에 ‘이윤석 닮은꼴’로 불려왔는데, 이날 방송을 통해 드디어 원조인 ‘찐 이윤석’과 마주하게 됐다.

이날 방송에서 주우재는 최근 자신의 몸무게가 “생애 최고 체중인 70.5㎏을 기록했다”고 밝혔다. 주우재의 고백을 들은 이윤석은 부러움 가득한 눈빛으로 바라보며 “진짜 건장하다”고 감탄했다.

사진=MBC ‘놀면 뭐하니?’ 캡처
사진=MBC ‘놀면 뭐하니?’ 캡처


평소 마른 몸으로 인해 숱한 걱정을 들어왔던 주우재는 이 같은 생소한 칭찬에 즉석에서 근육을 자랑하는 등 코믹한 상황을 연출했다.

실제 주우재는 그동안 188cm의 장신임에도 불구하고 60kg대의 체중을 유지해 왔다.

앞서 그는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 체중 증량에 대한 자부심을 드러내기도 했다. 당시 함께 출연한 손태진이 한때 186cm에 68kg까지 체중이 빠졌었다고 밝히자 그는 “저는 70kg이다. 그 키에 68kg은 걸어 다닐 수가 없다. 70kg 정도는 돼야 뛰고 걷고 할 수 있다”며 ‘체중 부심’을 부렸다.

한편 ‘원조 약골’ 이윤석과 주우재의 만남을 담은 ‘놀면 뭐하니?’는 13일 오후 6시 30분 방송된다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
주우재가 최근 달성했다고 밝힌 생애 최고 체중은?
인기기사
‘과달라하라 붉은악마’ 카리나·원터
클라라, 필라테스로 빚은 명품 몸매
‘천상계 미모’ 장원영
아이브 장원영, 천상계 미모
장원영, 촉촉 키스
장원영, 향기로운 미소
아이브 장원영, 움직이는 바비인형
아이브 장원영, 공주님의 은혜로운 볼 하트
장원영, 샤랄라
장원영, 완성형 미모
아이브 장원영, 딱 봐도 여신
장원영, 청초한 미모
양희은, 라디오서 안 보이더니…“각막이식” 안타까운 근황

양희은, 라디오서 안 보이더니…“각막이식” 안타까운 근황
‘105억 전세 공방’ 격화…이승기 측 “차가원 범죄 상세히 밝히겠다”

‘105억 전세 공방’ 격화…이승기 측 “차가원 범죄 상세히 밝히겠다”
이세영 “필러 부작용으로 가슴 4개 됐다” 사진 공개

이세영 “필러 부작용으로 가슴 4개 됐다” 사진 공개
‘4년째 혼수상태’ 태국 공주, 끝내 숨졌다…감기와 비슷한 ‘이 병’ 뭐길래

‘4년째 혼수상태’ 태국 공주, 끝내 숨졌다…감기와 비슷한 ‘이 병’ 뭐길래
“남규리, 동시에 3명에게 고백받아…다 유명한 가수, 배우들” 깜짝

“남규리, 동시에 3명에게 고백받아…다 유명한 가수, 배우들” 깜짝
“시간 낭비, 웃음만, 파이팅”…나나, 집 침입한 30대男 ‘항소’에 심경 고백

“시간 낭비, 웃음만, 파이팅”…나나, 집 침입한 30대男 ‘항소’에 심경 고백
키움 이용규 코치 만취 운전…경찰차까지 들이받았다

키움 이용규 코치 만취 운전…경찰차까지 들이받았다
이와중에 대구 선관위 직원 ‘골프 스윙’ 연습…“찍어서 올려야” 분노 터졌다

이와중에 대구 선관위 직원 ‘골프 스윙’ 연습…“찍어서 올려야” 분노 터졌다
2026년 6월 12일

2026년 6월 12일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

    황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

  2. 서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

    서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

  3. “다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

    “다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

  4. ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

    ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

  5. 가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

    가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.지난 7일(현지시간) 대만 매체 이티투데이에 따르면 이날 오
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간