기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

몸매 드러나는 밀착 의상에 ‘뱃살 논란’… 32세 혜리, 직접 입 열었다

입력 :2026-06-17 15:01:38
수정 :2026-06-17 15:06:08
혜리 인스타그램 캡처
혜리 인스타그램 캡처


그룹 걸스데이 출신 배우 혜리(32)가 최근 팬미팅 의상을 둘러싼 일각의 몸매 지적에 대해 직접 입을 열었다.

혜리는 지난 16일 팬 소통 플랫폼을 통해 “사실 나는 내가 좋지만 보는 사람들은 프로답지 못하다고 생각할 수도 있으니”라고 말문을 열었다.

이어 “우리 모두 그대로의 우리가 아름다운 거다. 그런데 왜 꼭 날씬해야 프로 같은 건지는 모르겠지만 그래도 혜루미(팬덤명)가 원한다면 나 애써보겠다. 운동도 하고 건강하게”라고 덧붙였다.

앞서 혜리는 지난 13일 서울 이화여대 삼성홀에서 ‘2026 혜리 아시아 투어 팬미팅 인 서울’을 열고 팬들과 만났다.

당시 혜리는 빈티지 워싱 디테일이 돋보이는 슬림 원피스를 입고 무대에 올랐다.

그런데 이후 공연 영상과 사진이 온라인에 공개되면서 몸에 밀착되는 의상을 두고 일부 네티즌들 사이에서 아랫배가 볼록해 보인다는 반응이 나왔다.

혜리 인스타그램 캡처
혜리 인스타그램 캡처


또 다른 네티즌들은 몸매 문제가 아니라 의상 소재와 디자인, 조명, 촬영 각도 등에 따른 착시라며 반박하기도 했다. 연예인을 향한 과도한 외모 평가라는 지적도 잇따랐다.

논란 이후 혜리는 자신의 인스타그램에 팬미팅 비하인드 사진을 공개했다.

그러면서 “앞으로의 투어도 건강하게 행복하게 멋지게 잘 해내기를”이라는 글로 몸매 논란을 잠재웠다.

한편 서울 공연을 마친 혜리는 마카오, 호찌민, 홍콩, 타이베이 등에서 아시아 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
혜리가 팬미팅 의상 관련 논란에 대한 입장은?
인기기사
시선 사로잡는 레드카펫 스타들
‘과달라하라 붉은악마’ 카리나·원터
클라라, 필라테스로 빚은 명품 몸매
“진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다

“진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다
최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’

최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’
하와이 신혼여행인데…아내 잠들자 외국인 여성과 스킨십

하와이 신혼여행인데…아내 잠들자 외국인 여성과 스킨십
“단정함에 반했는데”…결혼 앞두고 예비신부 쇄골 타투 발견

“단정함에 반했는데”…결혼 앞두고 예비신부 쇄골 타투 발견
“남자만 1억 보너스에 2억 빚 탕감까지”…파격 조건에도 지원자 없는 러시아, 왜

“남자만 1억 보너스에 2억 빚 탕감까지”…파격 조건에도 지원자 없는 러시아, 왜
“돈 어디다 썼어?” 질문에…투병 중인 남편 신고하고 집에서 쫓아낸 아내

“돈 어디다 썼어?” 질문에…투병 중인 남편 신고하고 집에서 쫓아낸 아내
“신체 부위 노출”…인천 지하철역서 음란 행위한 60대男 체포

“신체 부위 노출”…인천 지하철역서 음란 행위한 60대男 체포
3500원짜리 팔아 연 1억 ‘대박 노점상’…충격 진실 드러났다

3500원짜리 팔아 연 1억 ‘대박 노점상’…충격 진실 드러났다
카리나·윈터와 ‘깜짝 만남’…월드컵 현장 간 전현무, 응원 중 뽀뽀했다

카리나·윈터와 ‘깜짝 만남’…월드컵 현장 간 전현무, 응원 중 뽀뽀했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

    황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

  2. 서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

    서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

  3. “다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

    “다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

  4. “광고만 찍어도 100억 받았다”…박세리 전성기 수입 ‘놀라워’

    “광고만 찍어도 100억 받았다”…박세리 전성기 수입 ‘놀라워’

  5. 곽튜브 “이게 축구냐” 월드컵 직관 중 욕설…결국 사과문

    곽튜브 “이게 축구냐” 월드컵 직관 중 욕설…결국 사과문
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시선 사로잡는 레드카펫 스타들

시선 사로잡는 레드카펫 스타들

영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을
‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.지난 7일(현지시간) 대만 매체 이티투데이에 따르면 이날 오