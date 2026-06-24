기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

배우 송지효, 속옷만 입은 사진 대량 공개 “흑심 품은…” 대체 무슨 일

입력 :2026-06-24 06:56:57
수정 :2026-06-24 07:00:55
니나쏭 인스타그램 캡처
니나쏭 인스타그램 캡처


배우 송지효(44)가 자신이 대표로 있는 속옷 브랜드 모델로 직접 나서며 건강미 넘치는 몸매를 뽐냈다.

송지효는 23일 자신의 속옷 브랜드 공식 소셜미디어(SNS)에 “흑심 품은 그린라이트”, “빨간맛 궁금해 카키” 등 글과 함께 여러 색상의 상하의 속옷을 착용한 사진을 올렸다.

공개된 사진들에서 송지효는 오랜 시간 다양한 화보를 촬영했던 경험을 살려 자연스러운 포즈와 표정으로 시선을 사로잡는다.

특히 송지효의 탄탄한 몸매와 볼륨감 있는 실루엣이 40대의 나이를 무색하게 하며 돋보인다.

송지효는 지난해 8년간의 준비 끝에 속옷 브랜드를 선보인 바 있다.

그는 지난 18일 유튜브 채널 ‘송지효 지효성’에 올린 영상에서 속옷 브랜드 대표로서의 일상을 공개하며 사업에 대한 애정을 드러내기도 했다.

이 영상에서 송지효는 신제품을 소개하며 “야심 차게 아이디어를 내서 만든 제품”이라며 “이름도 귀엽게 지었다. 흑심 품은 그린라이트, 빨간맛 궁금해 카키”라고 설명했다.

그는 속옷 사업을 시작한 이유에 대해 “내 몸에 편한 속옷을 어렵게 찾았다”며 “한번 보고 예쁜 속옷보다 계속 손이 가는 그리고 내 몸이 편한, 내 몸을 위한 속옷을 만들어 보자는 생각이 들었다”고 말했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
송지효가 속옷 브랜드를 준비한 기간은?
인기기사
BTS 공항 패션
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
키스오브라이프 ‘공항 런웨이’
RM·뷔·정국·진, 출국하는 ‘슈스’
출국하는 방탄소년단
정국·진, 출국하는 청청 형제
정국, 뷔 형님 오늘 멋지십니다
뷔, 아침 햇살에 더해진 멋짐
방탄소년단 뷔, 공항 포착
BTS 지민, 햇살 남신
지민, 출국
진, 출국하는 월드와이드핸섬
슈가, 훈내 진동
사랑스러운 하츠투하츠
‘대세’ 하츠투하츠 컴백
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
하츠투하츠 두 번째 미니앨범 ‘레몬 탱’으로 컴백
하츠투하츠, 두 번째 미니앨범으로 컴백
하츠투하츠, 서머퀸 도전
하츠투하츠, 상큼한 ‘레몬 탱’
하츠투하츠의 컴백 무대
하츠투하츠 ‘우리가 바로 서머퀸’
상큼하고 청량한 하츠투하츠
서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”
“임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

“임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인
방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다
“되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

“되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’
평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다
“2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

“2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자
물놀이장 형제 사망 CCTV 보니 “물 들어가자마자 쓰러져”…감전 추정

물놀이장 형제 사망 CCTV 보니 “물 들어가자마자 쓰러져”…감전 추정
“남친 아이 가졌는데, 유부남이었네요” 미혼인 척하는 男 얼마나 많길래…日서 무슨 일이

“남친 아이 가졌는데, 유부남이었네요” 미혼인 척하는 男 얼마나 많길래…日서 무슨 일이
자외선 피하려 얼굴 다 가렸는데…오히려 피부가 망가졌다?

자외선 피하려 얼굴 다 가렸는데…오히려 피부가 망가졌다?
인기 클릭
Weekly Best

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. 87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

    87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

  3. “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

    “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

  4. 임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

    임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

  5. 광고 18개, 종소세 내는 박수홍 딸…“신발만 800만원”

    광고 18개, 종소세 내는 박수홍 딸…“신발만 800만원”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

일본의 유명 그룹 준레츠의 멤버 우시가미 쇼타(39)와 걸그룹 AKB48의 전 멤버 요코야마 유이(33)가 임신 소식을 밝혔다.지난 1
시선 사로잡는 레드카펫 스타들

시선 사로잡는 레드카펫 스타들

영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을