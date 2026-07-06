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옥주현 “개나 소나 노래한다”…‘오토튠’ 의존 가수 비판

입력 :2026-07-06 13:59:07
수정 :2026-07-06 13:59:07
뮤지컬 배우 옥주현은 뮤지컬 ‘안나 카레니나’에서 주인공 안나 역을 맡았다. 마스트인터내셔널 제공
뮤지컬 배우 옥주현은 뮤지컬 ‘안나 카레니나’에서 주인공 안나 역을 맡았다. 마스트인터내셔널 제공


뮤지컬 배우 옥주현이 ‘오토튠’에 의존하는 일부 가수에 대한 부정적 견해를 밝혔다.

6일 일부 온라인 커뮤니티에 따르면 옥주현은 최근 팬 소통 플랫폼에 이같은 글을 남겼다. 그는 “요즘은 노래 아무리 못해도 오토튠으로 후작업을 살벌하게 해서 완전 라이브 파들은 기분이 안 좋다”고 말했다. 이어 “이건 가수 동료 선후배 모이면 하는 말이기도 하다”고 했다.

오토튠은 음정 보정 프로그램으로, 가수가 낸 음을 일정한 음정에 맞게 조정하는 데 쓰인다. 대중음악 작업에서는 보컬의 음정이나 질감을 다듬는 후반 작업 과정에서 활용된다.

옥주현은 오토튠에 의존하는 일부 가수들을 향해 “겸상하기 싫다. 개나 소나 노래 다 나와서”라고 했다. 그는 “노래를 정말 잘하는 사람들이 설 자리가 더 많아졌으면 좋겠다”고 했다.

옥주현은 1998년 그룹 ‘핑클’로 데뷔했다. 이후 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혀 ‘엘리자벳’·‘레베카’·‘마타하리’·‘마리 앙투아네트’ 등 다수의 작품에 출연했다.

온라인뉴스
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