기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] 키스오브라이프의 키스

입력 :2026-07-09 14:54:05
수정 :2026-07-09 14:54:05
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 10
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 쥴리가 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 쥴리가 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 나띠가 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 나띠가 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 쥴리가 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 쥴리가 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 나띠가 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 나띠가 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 매무새를 고치고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 매무새를 고치고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.<br>뉴스1
그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다. 2026.7.9.
뉴스1




그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 9일 인천 연수구 송도고등학교에서 열린 웹예능 ‘오늘 우리 학교는’(이하 오우학) 현장 공개에 앞서 포즈를 취하고 있다. ‘오우학’은 장르 불문 대세 아티스트들의 화려한 무대와 흥미진진한 토크, 학생과 선생님이 주인공이 되는 코너를 통해 힐링과 행복을 전하는 ‘가고 싶은 학교 만들기’ 프로젝트 웹예능이다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
키스오브라이프가 참여한 웹예능의 제목은 무엇인가?
인기기사
노윤서, ‘시크한 포즈’
제니, 무대 압도한 ‘파격 란제리룩’
‘아이들’ 컴백
민니, 기미 댓 러브
아이들, 올 여름 ‘기미 댓 러브’
아이들 소연, 끼쟁이
신곡 선보이는 민니-슈화-미연
신곡 무대 선보이는 우기
신곡 ‘김미 댓 러브’ 선보이는 아이들
신곡 ‘김미 댓 러브’ 선보이는 아이들
“잘못됐다고 느꼈지만 뺄 수 없었다” 충격…아이유 SNS 고백, 무슨 일

“잘못됐다고 느꼈지만 뺄 수 없었다” 충격…아이유 SNS 고백, 무슨 일
신지, 결혼한 지 얼마나 됐다고…안타까운 건강 상태

신지, 결혼한 지 얼마나 됐다고…안타까운 건강 상태
‘13세女 납치’ 최악 성폭행 터졌다…“남성 30명이 5일간 집단 강간” 인도 발칵

‘13세女 납치’ 최악 성폭행 터졌다…“남성 30명이 5일간 집단 강간” 인도 발칵
전원주 “육체적 해결은 OK”…바람난 남편에게 보낸 편지

전원주 “육체적 해결은 OK”…바람난 남편에게 보낸 편지
“포경수술은 서비스”…18세 남편과 둘째 출산한 ‘원조얼짱’

“포경수술은 서비스”…18세 남편과 둘째 출산한 ‘원조얼짱’
나나 “소중한 새 생명 찾아왔다”…비연예인과 결혼 ‘경사’

나나 “소중한 새 생명 찾아왔다”…비연예인과 결혼 ‘경사’
박명수, JTBC ‘할명수’ 촬영 중단설에 입 열었다

박명수, JTBC ‘할명수’ 촬영 중단설에 입 열었다
하객에 ‘자동차·샤넬백’ 통크게 쐈다…750억 쓴 스위프트 결혼식

하객에 ‘자동차·샤넬백’ 통크게 쐈다…750억 쓴 스위프트 결혼식
아들 피 수혈, 혈장 교환…30억 쏟은 ‘회춘 억만장자’ 불치병 진단

아들 피 수혈, 혈장 교환…30억 쏟은 ‘회춘 억만장자’ 불치병 진단
인기 클릭
Weekly Best

  1. 배우 전원주 유서 공개됐다… “중환자실에서 울면서 써”

    배우 전원주 유서 공개됐다… “중환자실에서 울면서 써”

  2. 백일섭 “父 외도로 넷째 엄마까지 봐…친모 나랑 죽으려했다” 충격 고백

    백일섭 “父 외도로 넷째 엄마까지 봐…친모 나랑 죽으려했다” 충격 고백

  3. 홍석천, 이태원 게이클럽서 상의 탈의 “20대와 춤 춰, 젊어지는 느낌”

    홍석천, 이태원 게이클럽서 상의 탈의 “20대와 춤 춰, 젊어지는 느낌”

  4. “나이 들긴 들었구나”…닉쿤, 후덕해진 근황에 충격 받아

    “나이 들긴 들었구나”…닉쿤, 후덕해진 근황에 충격 받아

  5. “엄마 손에 이끌려 유흥업소 다녔다” 유명 개그우먼 ‘눈물의 가정사’

    “엄마 손에 이끌려 유흥업소 다녔다” 유명 개그우먼 ‘눈물의 가정사’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의
‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

가수와 영화배우 등 세계적인 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 BET 어워즈에 참석해 화려한