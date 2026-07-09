[포토] 키스오브라이프의 키스

신지, 결혼한 지 얼마나 됐다고…안타까운 건강 상태

가수 신지가 충격적인 건강 상태를 고백했다. 8일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘자기야. 그동안 나한테 뭘 먹였던 거야?’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 신지와 남편 문원은 체질 검사를 위해 한의원을 찾았다. 신지는 근육량이 없다는 진단에 깜짝 놀랐다. 그는 “충격받았다. 근육량이 이렇게 없다고? 그렇게 콘서트를 하고 춤을 추는데?”라며 믿을 수 없다는 표정을 지었다. 한의사는 “근육이 너무 없으니까 관절이 여기저기 아플 거다. 상당히 심각하다. 걸어 다니는 게 신기할 정도로 근육량이 아예 없다”며 “근육량은 12㎏ …