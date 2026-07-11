“우리 아들 ○○대 다니는데”…접촉사고 낸 이민정에 차주가 한 말

유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 화면 캡처

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배우 이민정이 데뷔 전 접촉 사고를 냈다가 소개팅 제안을 받은 일화를 공개했다.이민정은 지난 10일 공개된 방송인 황제성의 유튜브 채널 영상에 출연해 다양한 이야기를 나눴다.그는 황제성과 ‘접촉 사고’에 대해 이야기를 나누다가 “예전에 접촉 사고가 났다. 휴대전화가 떨어진 걸 줍다가 브레이크를 조금 늦게 밟아서 (앞차를) 살짝 ‘콩’ 박았다”라고 했다.이어 “차가 엄청 좋은 차였다. 기사님도 있고 멋진 아저씨가 내리시더라. 크게 부딪치진 않았지만, 연락처를 드렸다”라며 “아저씨가 연락해서 ‘후방 카메라에 조금 금이 갔는데 얼마 안 한다. 우리 아들이 한양대 다니는데 만나볼 생각이 있냐’고 하더라”고 말했다.그러면서 “아저씨가 인상이 너무 좋으셨지만 그렇다고 ‘만나보겠다’ 이거는 좀 아니지 않나. (돈만) 보내겠다고 했는데, ‘남자 친구가 있느냐’고 문자가 왔다”라고 했다. 황제성은 “아저씨가 대시 안 한 게 어디냐. 이런 드라마 같은 일이 있냐”라며 신기해했다.한편 이민정은 배우 이병헌과 2012년 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다.온라인뉴스