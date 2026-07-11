기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

“우리 아들 ○○대 다니는데”…접촉사고 낸 이민정에 차주가 한 말

입력 :2026-07-11 15:35:10
수정 :2026-07-11 15:35:10
유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 화면 캡처
유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 화면 캡처


배우 이민정이 데뷔 전 접촉 사고를 냈다가 소개팅 제안을 받은 일화를 공개했다.

이민정은 지난 10일 공개된 방송인 황제성의 유튜브 채널 영상에 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

그는 황제성과 ‘접촉 사고’에 대해 이야기를 나누다가 “예전에 접촉 사고가 났다. 휴대전화가 떨어진 걸 줍다가 브레이크를 조금 늦게 밟아서 (앞차를) 살짝 ‘콩’ 박았다”라고 했다.

이어 “차가 엄청 좋은 차였다. 기사님도 있고 멋진 아저씨가 내리시더라. 크게 부딪치진 않았지만, 연락처를 드렸다”라며 “아저씨가 연락해서 ‘후방 카메라에 조금 금이 갔는데 얼마 안 한다. 우리 아들이 한양대 다니는데 만나볼 생각이 있냐’고 하더라”고 말했다.

그러면서 “아저씨가 인상이 너무 좋으셨지만 그렇다고 ‘만나보겠다’ 이거는 좀 아니지 않나. (돈만) 보내겠다고 했는데, ‘남자 친구가 있느냐’고 문자가 왔다”라고 했다. 황제성은 “아저씨가 대시 안 한 게 어디냐. 이런 드라마 같은 일이 있냐”라며 신기해했다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 2012년 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다.

온라인뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이민정이 접촉사고를 낸 원인은 무엇인가?
인기기사
키스오브라이프의 키스
노윤서, ‘시크한 포즈’
제니, 무대 압도한 ‘파격 란제리룩’
“쌍둥이 데리고 비행기 탔는데 승객들이…” 울컥한 女배우 사연

“쌍둥이 데리고 비행기 탔는데 승객들이…” 울컥한 女배우 사연
비행 중 깨진 창문에 빨려나간 남성…“아내가 다리 붙잡아” 아찔했던 상황

비행 중 깨진 창문에 빨려나간 남성…“아내가 다리 붙잡아” 아찔했던 상황
“죽어가는 표정에서 희열을 느꼈다”… 평범한 회사원의 탈을 쓴 연쇄살인마

“죽어가는 표정에서 희열을 느꼈다”… 평범한 회사원의 탈을 쓴 연쇄살인마
“치아 12개 뽑아“…中 치과, 60대 노인에게 한 짓

“치아 12개 뽑아“…中 치과, 60대 노인에게 한 짓
독립 요구에 격분…처가살이 사위, 장인 살해 뒤 시신 10일 은폐

독립 요구에 격분…처가살이 사위, 장인 살해 뒤 시신 10일 은폐
“우연히 본 80대 남편의 휴대폰…다른 여성과 음란채팅”

“우연히 본 80대 남편의 휴대폰…다른 여성과 음란채팅”
‘실적 부진’ 모나미, 돌연 주가 25% 급등…“상폐 위기였는데” 무슨 일?

‘실적 부진’ 모나미, 돌연 주가 25% 급등…“상폐 위기였는데” 무슨 일?
배우인 줄만 알았는데…“지드래곤 중학교 담임” 이력 밝힌 여배우

배우인 줄만 알았는데…“지드래곤 중학교 담임” 이력 밝힌 여배우
“먹는 즐거움 못놔”… 서동주, 52kg 유지비결 ‘의외로 간단해’

“먹는 즐거움 못놔”… 서동주, 52kg 유지비결 ‘의외로 간단해’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 배우 전원주 유서 공개됐다… “중환자실에서 울면서 써”

    배우 전원주 유서 공개됐다… “중환자실에서 울면서 써”

  2. 홍석천, 이태원 게이클럽서 상의 탈의 “20대와 춤 춰, 젊어지는 느낌”

    홍석천, 이태원 게이클럽서 상의 탈의 “20대와 춤 춰, 젊어지는 느낌”

  3. “나이 들긴 들었구나”…닉쿤, 후덕해진 근황에 충격 받아

    “나이 들긴 들었구나”…닉쿤, 후덕해진 근황에 충격 받아

  4. 전원주 “육체적 해결은 OK”…바람난 남편에게 보낸 편지

    전원주 “육체적 해결은 OK”…바람난 남편에게 보낸 편지

  5. “엄마 손에 이끌려 유흥업소 다녔다” 유명 개그우먼 ‘눈물의 가정사’

    “엄마 손에 이끌려 유흥업소 다녔다” 유명 개그우먼 ‘눈물의 가정사’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의
‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

가수와 영화배우 등 세계적인 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 BET 어워즈에 참석해 화려한