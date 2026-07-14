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“역사 이야기 잘못하면 나락 지름길”…신기루, 걱정 토로

입력 :2026-07-14 17:11:43
수정 :2026-07-14 17:11:43
방송인 신기루. 뉴스1
방송인 신기루. 뉴스1


방송인 신기루가 역사에 대한 두려움을 드러냈다.

14일 서울 구로구에서 TV CHOSUN ‘왕은 무얼 자셨는가’ 기자간담회가 진행됐다. 현장에는 최태성, 양상국, 신기루, 지예은이 참석했다.

최태성은 이날 “연예인들을 만나면 공통적인 게 있다. 입을 그냥 닫아버리신다. 역사를 입에 담는 걸 굉장히 두려워하는 것 같다”며 “대한민국에서 기 센 연예인분도 저와 얘기를 하면 입을 닫아버린다”고 말했다.

신기루는 “역사라는 게 왜곡되면 안 되기 때문에 말하기가 조심스러웠다”며 “잘못 내뱉었다가는 나락으로 가는 지름길이다. 저는 최대한 말을 아끼고 있다”고 전했다.

한편, ‘왕은 무얼 자셨는가’는 조선 27명 임금의 밥상 속에 감춰진 왕실의 특급 비밀을 유쾌하게 풀어내는 토크 예능이다.

온라인뉴스
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