민지 복귀 알린 날… ‘뉴진스 퇴출’ 다니엘, 의미심장 메시지 “삶이 흐려질 때도”

다니엘 인스타그램 캡처

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그룹 뉴진스에 민지가 복귀한다는 사실이 알려진 날 뉴진스에서 퇴출된 다니엘이 의미심장한 메시지를 남겼다.다니엘은 22일 자신의 인스타그램에 “가끔은 삶이 흐려질 때도 있지만, 빛은 언제나 다시 길을 찾아온다. 그때까지는, 당신도 계속 빛나세요. 언제나 감사한 마음을 담아”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 캐주얼한 복장의 다니엘은 푸른 하늘과 호수를 배경으로 카메라를 바라보고 있다.다니엘의 이날 메시지는 뉴진스가 데뷔 4주년을 맞아 민지·하니·해린·혜인 ‘4인 완전체’ 콘텐츠를 공개한 가운데 나와 눈길을 끌고 있다.뉴진스는 이날 공식 유튜브 채널에 ‘2026 서머 오브 뉴진스’라는 제목의 59초짜리 영상과 1분여 분량의 멤버 개인 영상 등 총 5개 영상을 공개했다. 뉴진스가 팀 이름으로 새 영상을 내놓은 것은 지난해 3월 홍콩 콤플렉스콘 무대 이후 16개월 만이다.이날 영상은 무엇보다 민지가 뉴진스에 남아 활동한다는 것이 처음으로 확인돼 눈길을 끌었다.뉴진스는 2024년 11월부터 약 1년간 소속사 어도어와 전속계약 분쟁을 벌였으며, 지난해 10월 전속계약 유효 확인 1심 소송에서 패소했다.이후 멤버 해린·혜인·하니는 소속사 어도어로 복귀했으나, 민지와 관련해서는 지난해 12월 “복귀를 두고 대화 중”이라고 밝힌 뒤 추가 입장을 내놓지 않아 뉴진스 멤버 구성에 대한 궁금증을 남겨왔다.어도어는 다니엘에 대해서는 뉴진스 전속계약 분쟁을 초래하고 멤버들의 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있다고 판단해 전속계약 해지를 통보했다. 현재 어도어는 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 대표를 상대로 331억원 규모의 손해배상 소송을 진행 중이다.온라인뉴스부