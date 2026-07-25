지예은♥바타에 “난 철저히 이용당했다” 폭로한 男배우

SBS 예능 ‘런닝맨’ 화면

SBS 예능 ‘런닝맨’ 화면

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배우 강훈이 지예은 열애 발표에 억울함을 토로했다.강훈은 최근 SBS 예능 ‘런닝맨’ 녹화에서 과거 화제를 모았던 지예은과의 러브라인을 떠올렸다.이날 ‘사내 연애’를 주제로 토론하던 중 지예은은 강훈에게 “오빠 미안해”라며 사과했고, 강훈은 “이용당했다”며 억울함을 드러냈다.지예은은 안무가 바타와 목하 열애 중이다.강훈은 “열애 소식을 기사로 접했다”며 “나는 철저히 이용당했다”고 토로했다.이어 “바타가 어떤 매력이 있는지 살펴봤는데 멋있더라”라고 언급했다.그러자 출연진은 “왜 다 찾아보고 있느냐”며 지예은에게 미련이 있는 것 아니냐고 강훈을 몰아갔고, 지예은은 “있을 때 잘하지 그랬느냐”라고 받아치며 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부