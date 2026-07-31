연예 [포토] BTS, 뉴욕으로 입력 :2026-07-31 15:16:23 수정 :2026-07-31 15:16:23 1/ 7 월드 투어 떠나는 방탄소년단방탄소년단(BTS) RM, 지민, 진이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 지민, 출국하는 어린왕자방탄소년단(BTS) 지민이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 방탄소년단 진, 막 잠에서 깬 말랑말랑 비주얼방탄소년단(BTS) 진이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 출국하는 RM방탄소년단(BTS) RM이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 BTS 뷔, 출국방탄소년단(BTS) 뷔가 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 방탄소년단 슈가, 출국방탄소년단(BTS) 슈가가 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 BTS 뷔·슈가, 월드 투어 떠나요방탄소년단(BTS) 뷔와 슈가(오른쪽)가 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 2026.7.31 뉴스1 방탄소년단(BTS) RM, 지민, 진이 월드투어 일정을 위해 31일 인천국제공항에 도착해 미국 뉴욕으로 출국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. BTS 멤버들의 미국 출국 목적은? 월드투어 개인일정 # BTS # RM # 지민 # 진 # 뉴욕 # 출국 # 월드투어 # 인천국제공항