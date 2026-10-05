기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘나혼산’ 또 조작?…김민, ‘90년 구옥’ 자연인 생활에 ‘7월 로드뷰’ 등장 [스타이슈ON]

입력 :2026-10-05 17:19:38
수정 :2026-10-05 17:19:38
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


배우 김민이 이색적인 구옥 생활을 공개하며 화제를 모은 가운데 방송 조작설이 제기돼 눈길을 끈다.

지난 2일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 김민이 경기 동두천에 위치한 오래된 주택을 자신만의 아늑한 공간으로 활용하며 자연인 못지않은 일상을 보내는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 그는 아침부터 발전기를 직접 가동하고, 낡은 바닥을 손질하며 불을 피워 요리를 해 먹는 등 아날로그식 삶을 보여줬다. 방송을 본 대다수의 시청자들은 발전기와 집수리를 스스로 해결하는 그의 모습에서 과거 초창기 ‘나 혼자 산다’ 특유의 날것 그대로의 재미와 매력을 느꼈다며 호평을 보냈다.

사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


그러나 일부 누리꾼들은 온라인 커뮤니티 등을 통해 방송 속 주택의 모습과 과거 지도 서비스의 로드뷰 화면을 비교하며 가옥의 모습에 의문을 제기했다.

공개된 해당 주택 주변에 전봇대가 존재함에도 굳이 발전기를 가동한 점과 로드뷰 상의 마당 풍경과 방송 화면 속 정돈된 모습 사이에 차이가 있는 점을 들어 연출 의혹을 제기했다.

다만 주변에 전봇대가 있다고 해서 곧바로 안정적인 전력 공급이 가능한 상태였다고 단정하기는 어려우며, 해당 로드뷰와 실제 촬영 시기 사이에는 시간이 있어 외관이 달라질 수 있다는 반론이 팽팽하게 맞섰다.

MBC ‘나 혼자 산다’ 방송 모습(위)과 로드뷰에 촬영된 가옥의 모습.
MBC ‘나 혼자 산다’ 방송 모습(위)과 로드뷰에 촬영된 가옥의 모습.


이처럼 온라인상에서 갑론을박이 이어진 이유는 과거 ‘나 혼자 산다’의 전현무 카자흐스탄 여행 편 조작 논란때문인 것으로 풀이된다.

당시 전현무는 즉흥 여행으로 카자흐스탄으로 향한 것으로 방송이 됐으나, 사전 계획을 통한 연출이었다는 사실이 드러나며 리얼리티 프로그램의 진정성 논란이 불거진 바 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김민의 구옥 생활 방송에 제기된 주된 의혹은?
인기기사
김유정, 시선 강탈 ‘싱그러운 미소’
사나, 블랙 드레스로 완성한 우아한 자태
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상
‘베스트 팝’ 트로피 들어 올린 블랙핑크 리사
14번째 자녀까지 낳았는데…머스크 “사랑해” 일주일 뒤 결별

14번째 자녀까지 낳았는데…머스크 “사랑해” 일주일 뒤 결별
“얘들아, 삼촌이 다 사줄게”…‘리센느 빵’ 60만개 쓸어간 30대 남성들

“얘들아, 삼촌이 다 사줄게”…‘리센느 빵’ 60만개 쓸어간 30대 남성들
오키나와 호텔서 30대 여성 숨져…미 해병대원 강도살인 혐의 체포

오키나와 호텔서 30대 여성 숨져…미 해병대원 강도살인 혐의 체포
여학생 성추행한 중학생…法 “부모가 1800만원 배상”

여학생 성추행한 중학생…法 “부모가 1800만원 배상”
“가게에 전원주 떴다”…남성 손님과 손잡고 춤추는 모습 ‘포착’

“가게에 전원주 떴다”…남성 손님과 손잡고 춤추는 모습 ‘포착’
“생일날 12시간 암수술, 마취 깨보니 이렇게 해놨네요” …뜻밖의 감동 사연

“생일날 12시간 암수술, 마취 깨보니 이렇게 해놨네요” …뜻밖의 감동 사연
절뚝이며 ‘축구 金’ 자랑?…최우진 “국군 비하 절대 아니다” 지뢰 세리머니 논란 사과

절뚝이며 ‘축구 金’ 자랑?…최우진 “국군 비하 절대 아니다” 지뢰 세리머니 논란 사과
우크라 전쟁영웅 “한국인, 북한보다 ‘계엄령’ 더 두려워 해”…李대통령 공개 비판

우크라 전쟁영웅 “한국인, 북한보다 ‘계엄령’ 더 두려워 해”…李대통령 공개 비판
고현정, ‘극세사’ 다리에 팬들 걱정…“걷는 게 신기할 정도”

고현정, ‘극세사’ 다리에 팬들 걱정…“걷는 게 신기할 정도”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 아이유 “무겁지만 언젠가 해야할 얘기” 장문의 글 남겨

    아이유 “무겁지만 언젠가 해야할 얘기” 장문의 글 남겨

  2. 장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당

    장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당

  3. 같이 여행 다니더니…노홍철, 최근 의사 여자친구와 결별

    같이 여행 다니더니…노홍철, 최근 의사 여자친구와 결별

  4. ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

    ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

  5. “한국 떠났습니다”…톱모델 장윤주, 3년 고민 끝에 결국

    “한국 떠났습니다”…톱모델 장윤주, 3년 고민 끝에 결국
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VM
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현