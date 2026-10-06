[포토] ‘독보적 각선미’ 블핑 리사

“가게에 전원주 떴다”…남성 손님과 손잡고 춤추는 모습 ‘포착’

배우 전원주가 청주의 한 업소에서 손님과 춤을 추며 흥겨운 시간을 보내는 모습이 공개됐다. 유튜버 A씨는 지난 4일 자신의 SNS에 “지금 우리 가게 전원주 선생님 떴음”이라는 글과 함께 여러 짧은 영상을 올렸다. A씨는 “전원주 선생님과 개인적으로 잘 안다”며 “청주에 와 있는지도 몰랐는데 갑자기 가게에 오셨다”고 설명했다. 이어 과거 후배의 결혼식 때 전원주를 연결해 준 인연이 있다며 친분을 소개했다. 영상에는 전원주가 자신을 알아본 남성 손님과 손을 맞잡고 웃으며 춤추는 모습이 담겼다. A씨는 “본인을 알아본 손님께 팬 서…