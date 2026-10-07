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[포토] ‘파격 의상’ 아이돌네이션 김혜수

입력 :2026-10-07 10:39:00
수정 :2026-10-07 10:39:00
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김혜수, 과감한 황금빛 의상
김혜수, 과감한 황금빛 의상
아이돌네이션 김혜수가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제31회 부산국제영화제’(BIFF) 개막식에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.10.6 뉴스1
부국제 찾은 아이돌네이션 김혜수
부국제 찾은 아이돌네이션 김혜수
아이돌네이션 김혜수가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제31회 부산국제영화제’(BIFF) 개막식에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.10.6 뉴스1
김혜수, 파격 의상
김혜수, 파격 의상
아이돌네이션 김혜수가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제31회 부산국제영화제’(BIFF) 개막식에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.10.6 뉴스1
부산 찾은 데구치 나츠키
부산 찾은 데구치 나츠키
배우 데구치 나츠키가 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) ‘룩백’ 갈라 프레젠테이션 기자회견에 참석하고 있다. 2026.10.7 뉴스1
미소짓는 마키타 아쥬
미소짓는 마키타 아쥬
배우 마키타 아쥬가 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) ‘룩백’ 갈라 프레젠테이션 기자회견에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.10.7 뉴스1
미소짓는 나나세 후리
미소짓는 나나세 후리
배우 나나세 후리가 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) ‘룩백’ 갈라 프레젠테이션 기자회견에 참석해 미소를 짓고 있다. 2026.10.7 뉴스1




아이돌네이션 김혜수가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제31회 부산국제영화제’(BIFF) 개막식에 참석해 인사를 하고 있다.


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