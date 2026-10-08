기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은

입력 :2026-10-08 09:06:43
수정 :2026-10-08 09:06:43
백지영 만나 ‘아이유 폭행설’ 재차 부인
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처


그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영(42)이 과거에 떠돌던 ‘아이유 폭행설’을 재차 부인했다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 서인영은 백지영의 집을 찾아가 옛 추억을 나눴다.

백지영은 “너도 센 캐릭터고 나도 센 캐릭터였잖나. 그런데 알고 보면 너도 나도 누구한테 뭐라고 한 적 없지 않나. 우리는 후배들을 잡은 적이 없다”고 말했다.

서인영은 백지영의 말에 공감한 뒤에 “나는 아이유 때렸다고 소문났잖나. 내가 아이유를 왜 때리냐”며 억울해했다.

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처


서인영이 “내가 아이유를 화장실 데려가서 팼다는 소문이 있었다”고 하자 백지영은 “그래서?”라며 다음 상황을 궁금해했다.

이에 서인영은 “안 친했다니까”라며 때릴 관계가 아니었다고 항변했고, 백지영은 “안 친했으니까 때렸겠지”라며 서인영을 놀렸다.

백지영은 이어 “그런 소문이 왜 났는지 알겠다. 내가 지금 들으니까 재미있다”며 근거 없는 소문이 퍼져나가는 이유를 짚었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서인영이 백지영과의 대화에서 부인한 내용은?
인기기사
‘파격 의상’ 아이돌네이션 김혜수
판빙빙의 볼 하트
김민하, ‘고혹적 미소’ 부산국제영화제 출격
김혜수, 과감한 황금빛 의상
부국제 찾은 아이돌네이션 김혜수
김혜수, 파격 의상
슈화·진선, 자매 연기 기대하세요
가능한 사랑 오픈토크 참석하는 조여정
관객들에게 인사하는 전도연
여신 미모의 판빙빙
부산 찾은 데구치 나츠키
미소짓는 마키타 아쥬
미소짓는 나나세 후리
판빙빙, 눈부신 미모
부산국제영화제 찾은 판빙빙
질문에 답하는 판빙빙
질문에 답하는 판빙빙
인사말 하는 판빙빙
질문 듣는 판빙빙
부산국제영화제 찾은 판빙빙
판빙빙, 빛나는 미모
“미국으로 떠나 이별”…장성규, 안타까운 소식 전해졌다

“미국으로 떠나 이별”…장성규, 안타까운 소식 전해졌다
탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다
“설정 정말 아닙니다” 또 터진 ‘나혼산’ 조작설…배우 김민, 직접 입 열었다

“설정 정말 아닙니다” 또 터진 ‘나혼산’ 조작설…배우 김민, 직접 입 열었다
85세 김혜자, 연신 기침·부축 이동에 ‘건강 이상설’… 부국제 모습 우려에 “단순 감기

85세 김혜자, 연신 기침·부축 이동에 ‘건강 이상설’… 부국제 모습 우려에 “단순 감기

주차장 196칸 사들인 女 “월 10만원 내고 주차하세요”…주민들 ‘발칵’

주차장 196칸 사들인 女 “월 10만원 내고 주차하세요”…주민들 ‘발칵’
112에 “짜장면 한 그릇 주세요”…매맞는 엄마 구한 9살 아이

112에 “짜장면 한 그릇 주세요”…매맞는 엄마 구한 9살 아이
“한 달 생활비 40만원 주는 남편…이혼하고 싶습니다” 두 아이 엄마 사연

“한 달 생활비 40만원 주는 남편…이혼하고 싶습니다” 두 아이 엄마 사연
‘개인 체납 1위’ 권혁, 체납세금 4000억 납부하기로…국세청 역사상 ‘최대 규모’

‘개인 체납 1위’ 권혁, 체납세금 4000억 납부하기로…국세청 역사상 ‘최대 규모’
여친 때리고 성폭행해 숨졌는데 약 발라줬다고 살인 무죄?…2심서 재검토한다

여친 때리고 성폭행해 숨졌는데 약 발라줬다고 살인 무죄?…2심서 재검토한다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 같이 여행 다니더니…노홍철, 최근 의사 여자친구와 결별

    같이 여행 다니더니…노홍철, 최근 의사 여자친구와 결별

  2. ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

    ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

  3. “한국 떠났습니다”…톱모델 장윤주, 3년 고민 끝에 결국

    “한국 떠났습니다”…톱모델 장윤주, 3년 고민 끝에 결국

  4. 구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

    구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

  5. “뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다

    “뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VM
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현