아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처

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그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영(42)이 과거에 떠돌던 ‘아이유 폭행설’을 재차 부인했다.지난 7일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 서인영은 백지영의 집을 찾아가 옛 추억을 나눴다.백지영은 “너도 센 캐릭터고 나도 센 캐릭터였잖나. 그런데 알고 보면 너도 나도 누구한테 뭐라고 한 적 없지 않나. 우리는 후배들을 잡은 적이 없다”고 말했다.서인영은 백지영의 말에 공감한 뒤에 “나는 아이유 때렸다고 소문났잖나. 내가 아이유를 왜 때리냐”며 억울해했다.서인영이 “내가 아이유를 화장실 데려가서 팼다는 소문이 있었다”고 하자 백지영은 “그래서?”라며 다음 상황을 궁금해했다.이에 서인영은 “안 친했다니까”라며 때릴 관계가 아니었다고 항변했고, 백지영은 “안 친했으니까 때렸겠지”라며 서인영을 놀렸다.백지영은 이어 “그런 소문이 왜 났는지 알겠다. 내가 지금 들으니까 재미있다”며 근거 없는 소문이 퍼져나가는 이유를 짚었다.온라인뉴스부