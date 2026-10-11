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“좋아요” 유부남 마동석 홀린 잘록허리 17살 연하女 정체 알고보니…‘인간 복숭아’

입력 :2026-10-11 17:38:59
수정 :2026-10-11 17:38:59
예정화 인스타그램
예정화 인스타그램


모델 겸 배우 예정화가 탄탄한 복근을 드러낸 근황 사진을 공개했다. 남편인 배우 마동석도 게시물에 ‘좋아요’를 누르며 관심을 보였다.

예정화는 지난 9일 자신의 소셜미디어(SNS)에 복숭아빛 상의와 흰색 트레이닝 바지를 입고 촬영한 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 예정화는 군살 없는 허리와 선명한 11자 복근을 드러냈다. 꾸준한 운동으로 다져진 탄탄한 몸매가 눈길을 끌었다.

예정화는 과거 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연해 일상에서 실천하는 운동법을 소개한 바 있다.

당시 그는 설거지를 하면서 스쿼트를 하거나 수건과 생수통을 운동 기구로 활용하는 등 생활 속에서 틈틈이 근력 운동을 하는 모습을 공개했다.

예정화 인스타그램
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