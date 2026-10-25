“성욕 떨어져” 마지막 스킨십 3개월 전 볼뽀뽀… 이효리 ‘격분’

오는 26일 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 한 장면. JTBC 제공

오는 26일 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 한 장면. JTBC 제공

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 남자친구가 대회 시즌 중 성욕이 떨어진다고 밝혔다. O X

가수 이효리가 보디빌더 커플의 ‘스킨십 실종’ 사태에 탄식한다.오는 26일 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’에는 1년의 절반을 보디빌딩 대회 준비를 위해 보내는 ‘몸짱 커플’이 등장한다.1년 8개월째 교제 중이라고 소개한 이들 커플은 철저한 식단 관리와 근력 운동으로 대회 준비에 몰두하고 있다고 밝힌다.특히 커플 중 남자친구는 조각상 같은 몸매를 자랑해 패널들의 이목을 사로잡는다. 체지방률은 2%대에 불과해 모두를 놀라게 한다.그러나 이들 커플의 말 못 할 고민도 소개된다.남자친구는 “1년에 절반은 대회 준비 중”이라면서 “대회 시즌 중에는 성욕도 떨어진다”고 밝힌다.이에 여자친구는 3개월 전 볼뽀뽀가 남자친구와의 마지막 스킨십이었다고 고백한다.이를 들은 이효리와 최다니엘 등은 일제히 탄식을 터뜨린다.이효리는 “몸을 그렇게 만들면 뭐하냐고!”라며 격분한다. 최다니엘도 “저 몸을 어디다 써”라며 공감한다.온라인뉴스부