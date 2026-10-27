기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

여성 앞 바지 내려 노상방뇨·밀착한 뒤 옷 벗어… 변태 피해 충격 사연

입력 :2026-10-27 14:35:33
수정 :2026-10-27 14:35:33
KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’ 방송화면 캡처
KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’ 방송화면 캡처


어린 시절부터 낯선 남성들로부터 성추행 등 피해를 숱하게 입어온 30대 여성의 안타까운 사연이 전파를 탔다.

지난 26일 방송된 KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’에는 미술학원을 운영하며 현대미술 작가로 활동 중인 36세 사연자가 출연했다.

사연자는 방송에서 “살면서 다른 사람들에 비해 이상한 사람이나 변태를 너무 많이 만난다”라며 “어린 시절부터 성인이 된 이후까지 불쾌한 일을 거듭 겪으면서 일상에서도 늘 주변을 경계하고 불안해하게 됐다”라고 토로했다.

사연자가 공개한 피해 사례는 충격적이었다.

그는 7세 때는 동생과 귀가하던 중 선글라스를 쓴 남성이 ‘눈이 안 보인다’며 마트까지 길 안내를 요구했다면서 “엄마한테 물어보고 데려다주겠다고 했는데 금방이라며 계속 같이 가자고 했다. 허락을 받아야 한다고 하자 짜증을 내면서 그냥 가라고 했다”고 당시 상황을 설명했다.

KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’ 방송화면 캡처
KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’ 방송화면 캡처


이어 “어렸을 때는 전혀 몰랐는데 지금 생각하면 유괴당할 뻔한 것 아니냐”고 말했다.

중학교 2학년 때는 학교를 마치고 학원이 밀집한 거리를 걸어가던 중 자신보다 두세 살 많아 보이는 남성이 갑자기 다가와 가슴을 손가락으로 찌르는 행동을 했다고 했다.

고등학교 1학년 때 버스 안에서 불쾌한 일을 경험했다. 버스 맨 뒷자리에 앉아 있었는데 한 남성이 옆자리에 앉더니 얼굴을 밀착했다고 했다. 그러더니 갑자기 윗옷을 벗었고 사연자는 몸이 굳어버렸다고 아찔한 순간을 회상했다.

성인이 된 뒤에도 피해 경험은 이어졌다.

KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’ 방송화면 캡처
KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’ 방송화면 캡처


2년 전 학원 출근길에 한 남성이 다가오더니 불과 1~2m 앞에서 갑자기 바지를 다 내리고 노상방뇨를 했다고 했다.

이를 들은 서장훈은 “지금 이렇게 봐도 어릴 때부터 예쁘게 생기고 이러다 보니까 다른 사람보다 그런 일을 좀 더 많이 당한 것 같다”며 안타까움을 드러냈다.

이수근은 위급 상황 대비책으로 호신용품 지참과 함께 “눈에 흰자를 많이 보이게 하는 등 위협적인 연기를 펼치는 것도 방법”이라고 조언을 건넸다.

서장훈 역시 “줄을 당기면 강한 경고음이 울리는 휴대용 비상 호신용품을 추천한다”며 “모든 상황에 지나치게 사로잡히면 스스로가 힘들어지니, 행복하고 밝게 살되 단단하고 당당하게 대비하자”고 위로했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
사연자가 어린 시절부터 반복적으로 겪은 피해는?
인기기사
박하선, 김장 김치 나눔 봉사활동
‘컴백’ 아일릿, 화려한 퍼포먼스
로마 레드카펫 빛낸 스타들
김장 김치 나눔 봉사활동 하는 박하선
김장 김치 나눔 봉사활동 하는 박하선
행복공감봉사단, 김장 김치 나눔 봉사활동
김장 김치 나눔 봉사활동 하는 박하선
행복공감봉사단, 김장 김치 나눔 봉사활동
아일릿 원희, 슈퍼 리얼 미
아일릿 민주, 미모의 블랙요원
윤아, 무대를 지배하는 자
이로하, 절제된 카리스마
뾰루퉁 원희
체포하겠어 무대 선보이는 그룹 아일릿 민주
아일릿, 컴백
아일릿, 독보적인 존재감
아일릿, 컴백
이효리, ♥이상순과 13년째 함께 목욕 “얼마나 좋은지”

이효리, ♥이상순과 13년째 함께 목욕 “얼마나 좋은지”
“결혼 한 달 만에 비극” 식물인간 된 며느리…17년간 돌본 시어머니 한마디

“결혼 한 달 만에 비극” 식물인간 된 며느리…17년간 돌본 시어머니 한마디
“왜 자꾸 벗는 거야” 알몸 광고 찍더니…이번엔 ‘아동 캐릭터’ 성적 대상화 논란

“왜 자꾸 벗는 거야” 알몸 광고 찍더니…이번엔 ‘아동 캐릭터’ 성적 대상화 논란
“생식기서 구더기 발견”…6개월 아기 140차례 방치해 사망케한 20대 부부

“생식기서 구더기 발견”…6개월 아기 140차례 방치해 사망케한 20대 부부
“손님이 알아챘다” 여장하고 여탕 들어간 30대男…경찰에 한 말 ‘경악’

“손님이 알아챘다” 여장하고 여탕 들어간 30대男…경찰에 한 말 ‘경악’
“JYP 사겠습니다” 기습 발표에 ‘14% 급등’…日에 팔리나? 박진영 입장은

“JYP 사겠습니다” 기습 발표에 ‘14% 급등’…日에 팔리나? 박진영 입장은
이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”

이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”
무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신

무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신
양홍원 불륜 폭로자 “미안해 정말”…돌연 사과한 이유는

양홍원 불륜 폭로자 “미안해 정말”…돌연 사과한 이유는
인기 클릭
Weekly Best

  1. 송중기, 면전서 전처 “송혜교” 이름 언급에 ‘인상 팍’ 논란

    송중기, 면전서 전처 “송혜교” 이름 언급에 ‘인상 팍’ 논란

  2. KBS 나가더니 빚 9000만원…결국 ‘새벽일’ 하는 아나운서

    KBS 나가더니 빚 9000만원…결국 ‘새벽일’ 하는 아나운서

  3. 김정은, 4월 이미 이혼했다…“성격 차이”

    김정은, 4월 이미 이혼했다…“성격 차이”

  4. 영화 ‘탑건’ 톰 아저씨, 갑작스러운 ‘사망’ 소식…충격 비보

    영화 ‘탑건’ 톰 아저씨, 갑작스러운 ‘사망’ 소식…충격 비보

  5. “외도 의심돼 이혼 결심”…10살 연하 남편♥ 개그우먼 ‘충격 고백’

    “외도 의심돼 이혼 결심”…10살 연하 남편♥ 개그우먼 ‘충격 고백’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”

이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”

대만 최고 권위의 대중음악상을 받은 유명 가수 장슈칭(張秀卿·장수경)이 12세 연하 전 남편과의 이혼 사실을 뒤늦게 공개한 데 이어 전
로마 레드카펫 빛낸 스타들

로마 레드카펫 빛낸 스타들

영화배우 등 스타이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마국제영화제 시사회 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.