[포토] ‘인형미모’ 걸그룹 키키

1 / 10 지유, 예쁨 콕

그룹 키키(KiiiKiii) 지유가 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.10.29 뉴스1 키키 키야, 성수동 인형

그룹 키키(KiiiKiii) 키야가 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석하고 있다. 2026.10.29 뉴스1 키키 이솔, 맑은 눈의 인형

그룹 키키(KiiiKiii) 이솔이 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석하고 있다. 2026.10.29 뉴스1 키키 하음, 사랑 고양이

그룹 키키(KiiiKiii) 하음이 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.10.29 뉴스1 키키 이솔, 사랑스러운 고양이 소녀

그룹 키키(KiiiKiii) 이솔이 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석해 인사를 하고 있다. 2026.10.29 뉴스1 키키 지유, 성수동 포착

그룹 키키(KiiiKiii) 지유가 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석하고 있다. 2026.10.29 뉴스1 키키 키야, 인형이야 사람이야

그룹 키키(KiiiKiii) 키야가 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.10.29 뉴스1 지유·하음, 요정 옆 요정

그룹 키키(KiiiKiii) 지유와 하음(오른쪽)이 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.10.29 뉴스1 이솔·키야·수이, 예쁨 만개

그룹 키키(KiiiKiii) 이솔(왼쪽부터)과 키야, 수이가 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.10.29 뉴스1 키키, 성수동에 사랑을

그룹 키키(KiiiKiii) 키야(왼쪽부터)와 이솔, 지유, 하음, 수이가 29일 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 패션브랜드 락피쉬웨더웨어 26 윈터 프레젠테이션 기념 포토월에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.10.29 뉴스1

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 키키가 QQ뮤직에서 수상한 것은 무엇인가? 톱10 아티스트 톱10 신인상

걸그룹 키키(KiiiKiii)가 연이은 성과로 중국에서 입지를 다지고 있다.29일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 키키는 미니 3집의 타이틀곡 ‘팝 오프 팝 오프’(Pop Off Pop Off)로 최근 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직의 2026년 3분기 피크 차트 톱 10톱 10 아티스트를 수상했다. 키키는 영상을 통해 “2026년 3분기 QQ뮤직 피크 차트 톱 10 아티스트로 선정되어 정말 기쁘다, 항상 응원해 주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”라며 말했다.키키는 최근 미니 3집 ‘와이키키’(WhyKiiiKiii)로 왕이뮤직(网易云音乐)이 최근 발표한 2026년 3분기 공식 음원 차트에서 ‘가장 인기 있는 한국어 앨범’에 선정된 데 이어 또 하나의 기록을 추가하며 높아진 글로벌 위상을 알렸다.‘팝 오프 팝 오프’는 지난 8월 발매 후 QQ뮤직 신곡 차트와 인기곡 차트, 급상승 차트 상위권에 진입했고, 쿠거우뮤직 한국 차트에서는 1위를 차지해 글로벌 영향력을 입증했다. 이 외에도 쿠워뮤직 내 신곡 차트와 한국어 차트, 애플 뮤직 중국 톱100 차트 등 다수의 차트에 이름을 올리며 현지에서의 성장세를 증명했다.한편 키키는 지난해 데뷔한 스타쉽엔터테인먼트의 5인 걸그룹으로, 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야로 구성됐다. 이들은 데뷔곡 ‘아이 두 미’(I DO ME)로 지상파 음악방송 1위를 거머쥐고 4개월 연속 신인 아이돌그룹 브랜드평판 1위에 오르며 크게 주목받았다. 이후 ‘댄싱 얼론’(DANCING ALONE), ‘404’ 등의 곡을 발표하고 K팝 리스너들에게 큰 사랑을 받았다.온라인뉴스부