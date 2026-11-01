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[포토] ‘청순 매력’ 안유진, 늘씬 각선미

입력 :2026-11-01 16:32:13
수정 :2026-11-01 16:32:13
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아이브 안유진 인스타그램
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그룹 아이브 안유진이 하얀 셔츠를 입고 청순한 매력을 뽐냈다.

안유진은 지난 10월 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 안유진은 흰색 셔츠에 검은색 쇼트 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 창가에 기대 포즈를 취하고 있다. 늘씬한 각선미가 드러나 눈길을 끈다.

또 다른 사진에서는 흰색 민소매 상의에 검은색 치마를 입고 다양한 포즈를 선보였다. 자연광이 비치는 공간에서 차분한 표정으로 카메라를 응시하는 모습이 청순한 분위기를 자아낸다.

한편 안유진이 속한 아이브는 지난 10월 다섯 번째 미니앨범 ‘룩스 앤 킬’(Looks Can Kill)을 발매하고, 동명의 타이틀곡으로 활발하게 활동 중이다.

뉴스1
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