[포토] ‘청순 매력’ 안유진, 늘씬 각선미

결혼 5일 만에 불륜 의혹…양홍원, 이번엔 홍대 클럽서 포착

최근 불륜 의혹에 휩싸인 래퍼 양홍원이 핼러윈을 맞아 서울 홍대의 한 클럽을 찾은 모습이 포착됐다. 31일 오전 인스타그램에는 서울 홍대 일대에서 포착된 양홍원의 모습이 공개됐다. 공개된 사진 속 양홍원은 카키색 재킷을 입고 지인들과 대화를 나누거나 자신을 알아본 팬들에게 밝은 표정으로 인사하는 모습이었다. 양홍원은 이날 홍대에 위치한 클럽 도즈(DOZE)를 방문한 것으로 알려졌다. 해당 클럽의 공식 SNS에는 핼러윈을 맞아 여러 DJ의 공연 일정이 게시됐으나, 양홍원이 공연에 참여했다는 사실은 확인되지 않았다. 앞서 양홍원은 지…