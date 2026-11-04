[포토] ‘블핑 제니’ 뽐낸 과감 비키니 자태

야노 시호 “추성훈 어디있는지 나도 몰라” 충격…은퇴전 앞두고 무슨 일

일본 모델 야노 시호가 은퇴전을 앞둔 남편 추성훈에게 애정 어린 응원을 전했다. 지난 3일 유튜브 채널 ‘안뇨하떼요 아유미에오’에는 아유미가 야노 시호와 만나는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 영상에서 아유미는 “추싱(추성훈)은 거의 집에 없을 거 같다”며 근황을 물었다. 야노 시호는 “집에 없다. 이제 마지막 은퇴 경기를 앞두고 있다”고 말했다. 아유미가 “한국에서 훈련하냐”고 묻자 야노 시호는 “아마도 태국에 있거나 부산에 있거나 지금 나도 모른다. 어디 있는지 모른다”고 했다. 이어 “경기 전이 되면 집중하기 때문에 조금 …