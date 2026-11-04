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[포토] ‘블핑 제니’ 뽐낸 과감 비키니 자태
입력 :2026-11-04 16:24:36
수정 :2026-11-04 16:24:36
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그룹 블랙핑크 제니가 과감한 비키니 자태를 뽐냈다.
제니는 4일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다.
사진 속 제니는 햇살이 내리쬐는 야외에서 초록색 비키니를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 잘록한 허리와 군살 없는 몸매, 늘씬한 각선미가 눈길을 끈다.
특히 제니는 엎드리거나 일어선 채 뒤태를 드러내는가 하면, 나무 데크에 누워 일광욕을 하며 햇살을 만끽하는 모습으로도 더욱 이목을 집중시킨다.
한편 제니는 지난 8월 28일 각종 음원 사이트를 통해 새 디지털 EP ‘폴른 엔젤’ (Fallen Angel)을 발매했다.
뉴스1
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