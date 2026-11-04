[포토] ‘77세 파격’ 베라 왕

베라 왕 인스타그램

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 베라 왕이 레드카펫에 오른 행사는 무엇인가? CFDA 어워즈 MET 갈라

세계적 패션 디자이너 베라 왕(77)이 과감한 스타일을 자랑했다.4일 베라 왕은 “‘CFDA’를 응원하기 위해 레드카펫에 섰습니다, 후보에 오른 모든 분과 수상자 여러분께 진심으로 축하를 전합니다, 미국 패션 업계의 일원이라는 사실이 정말 기쁘고 자랑스럽습니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 베라 왕은 ‘CFDA 어워즈’ 레드카펫에 오른 모습이다. 베라 왕은 가슴 라인을 강조한 블랙 튜브톱 형태의 크롭 톱과 블랙 팬츠를 입고 과감한 스타일을 뽐냈다.한편 베라 왕은 1949년 6월 미국 뉴욕에서 태어난 중국계 미국인 패션 디자이너로, 현재 만 77세다. 웨딩드레스 디자인으로 이름을 알렸으며, 자신의 이름을 딴 패션 브랜드를 운영하고 있다.뉴스1