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“벌써 국민연금 받을 나이라고?”… ‘63세’ 김장훈, 예상치 못한 수령액에 ‘동공지진’

입력 :2026-11-09 06:57:58
수정 :2026-11-09 06:57:58
지난 8일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처
지난 8일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처


청춘스타이자 ‘영원한 피터팬’으로 기억되는 가수 김장훈이 어느덧 국민연금 수령 대상자가 됐다며 남다른 소회를 전했다.

지난 8일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 새로운 ‘미우새’이자 최고령 싱글로 합류한 김장훈의 일상이 그려졌다. 이날 방송에서 김장훈은 지인들과 통화를 마친 후 AI와 대화를 나누던 중, 문득 자신의 국민연금 수령 시기와 금액에 대한 궁금증을 품게 됐다.

AI의 안내에 따라 김장훈은 직접 국민연금공단에 전화를 걸어 수령 가능 여부를 문의했다.

상담원과의 통화에서 1963년 8월 14일생이라고 밝힌 그는 “연금을 받을 나이가 되었다”는 답변과 함께 8월생 기준 9월부터 연금을 수령하게 된다는 자세한 설명을 들었다.

이후 가장 큰 관심을 모은 예상 수령액을 확인한 김장훈은 “한 달에? 그렇게 많이 주냐”며 깜짝 놀란 반응을 감추지 못했다. 예상치 못하게 쏠쏠한 연금 액수에 동공 지진을 일으키며 “지금 바로 신청할 수 있냐”고 되묻는 그의 모습은 시청자들에게 큰 웃음을 안겼다.

어느새 훌쩍 지나버린 세월과 함께 뜻밖의 ‘연금 부자’ 대열에 합류한 김장훈의 리얼한 반응은 방송 직후 큰 화제를 모으고 있다.

온라인뉴스
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