기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘이효리 남편’ 이상순, 안타까운 건강 상태… “서 있기 힘들어”

입력 :2026-11-13 09:25:54
수정 :2026-11-13 09:25:54
이효리·이상순 부부. MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 인스타그램 캡처
이효리·이상순 부부. MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 인스타그램 캡처


미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 지난 8월 라디오 진행을 잠시 중단했던 이상순(52)이 건강 문제로 장시간 서 있는 데 어려움이 있다고 털어놨다.

이상순은 지난 12일 방송된 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에서 게스트로 출연한 밴드 페퍼톤스(신재평·이장원)와 공연에 관한 대화를 나누던 중 이같이 밝혔다.

공연에서 가장 짜릿한 순간을 묻는 질문에 신재평은 “관객들과 함께 부를 수 있는 노래들이 짜릿하더라”며 “저희는 거의 스탠딩 공연을 한다. 유일하게 앉아서 볼 수 있는 건 연말 공연이다”고 답했다.

이를 들은 이상순은 “스탠딩이라고 하면 안 가려고 했다”며 “제가 건강 이슈로 서 있는 걸 힘들어한다”고 고백했다.

앞서 이상순은 지난 8월 건강 문제로 라디오 진행을 잠시 중단한 바 있다. 이후 지난 9월 소셜미디어(SNS)를 통해 신경계 증상인 미주신경 기능 저하 진단을 받고 안정을 취하고 있다고 설명했다. 이후 약 한 달간 휴식에 집중한 끝에 지난달 DJ로 복귀했다.

이상순은 2013년 5살 연하 가수 이효리와 결혼했다. 기타리스트이자 싱어송라이터로 활동해 온 그는 라디오 DJ로도 청취자들과 소통하며 꾸준히 대중과 만나고 있다.

한편 페퍼톤스는 다음달 11일부터 13일까지 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 ‘2026 페퍼톤스 콘서트 오버드라이브’를 연다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이상순이 진단받은 건강 문제는 무엇인가?
인기기사
신혜선, 우아한 자태 ‘시선 집중’
블핑 지수, 학위수여식 빛낸 ‘우정 패션’
보살춤 공연 앞둔 채시라
채시라, 춤선
보살춤 공연 앞둔 채시라
공연 앞둔 채시라
공연 앞둔 채시라
공연 앞둔 채시라
춤 선보이는 채시라
춤 선보이는 채시라
포즈 취하는 채시라
인터뷰하는 채시라
장서희, 탁재훈과 ‘베드신’ 찍나…“시키는 대로 하겠다”

장서희, 탁재훈과 ‘베드신’ 찍나…“시키는 대로 하겠다”
“감사합니다”…‘조폭 연루 의혹’ 조세호, 새 출발 알렸다

“감사합니다”…‘조폭 연루 의혹’ 조세호, 새 출발 알렸다
173㎝ 키도 똑같아…SNS서 발견한 女 20년 전 헤어진 쌍둥이였다

173㎝ 키도 똑같아…SNS서 발견한 女 20년 전 헤어진 쌍둥이였다
“일본 남자들은 안 해줘요”…한국 남성에 반한 日여성들

“일본 남자들은 안 해줘요”…한국 남성에 반한 日여성들
아내 살해 후 “내가 죽였다” 자진신고한 80대男… 자택서 현행범 체포

아내 살해 후 “내가 죽였다” 자진신고한 80대男… 자택서 현행범 체포
“나한텐 왜 女스파이 안 보내줘?” 젠슨 황 부러웠나…‘자산 25조’ 몸짱 CEO, ‘불만

“나한텐 왜 女스파이 안 보내줘?” 젠슨 황 부러웠나…‘자산 25조’ 몸짱 CEO, ‘불만
배우 이재룡, ‘뺑소니’ 인정… ‘술타기’ 의혹엔 “음주측정 방해 아냐” 부인

배우 이재룡, ‘뺑소니’ 인정… ‘술타기’ 의혹엔 “음주측정 방해 아냐” 부인
2026년 11월 14일

2026년 11월 14일
“기분 나쁘게 쳐다봐” 소방관이 고등학생 얼굴 폭행… “초범 참작” 벌금 300만원 선고

“기분 나쁘게 쳐다봐” 소방관이 고등학생 얼굴 폭행… “초범 참작” 벌금 300만원 선고
인기 클릭
Weekly Best

  1. “男女 다 벗고 술 마시면서 파티” 신동엽, 성시경과 목욕탕 갔다가 ‘화들짝’

    “男女 다 벗고 술 마시면서 파티” 신동엽, 성시경과 목욕탕 갔다가 ‘화들짝’

  2. ‘불륜’ 젠슨 황 다시보니…신아영과 포옹·화사에 “매력적”

    ‘불륜’ 젠슨 황 다시보니…신아영과 포옹·화사에 “매력적”

  3. ‘나혼산’으로 뜨더니…배우 김민 “제보해달라” 호소한 이유

    ‘나혼산’으로 뜨더니…배우 김민 “제보해달라” 호소한 이유

  4. “치킨 사 오겠다던 형, 끝내 사망”…김영철이 떠올린 그날

    “치킨 사 오겠다던 형, 끝내 사망”…김영철이 떠올린 그날

  5. “내년 결혼할 듯”…장도연, 20년 절친 허경환에 설렘 느껴

    “내년 결혼할 듯”…장도연, 20년 절친 허경환에 설렘 느껴
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘매혹적인’ 에보니 파워 100 갈라

‘매혹적인’ 에보니 파워 100 갈라

카이다 보스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘202
로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석

로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석

가수 로제가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤