“제모도 안 했는데 벗으라고” 연예계 폭로 나왔다… “수모당해” 유명 배우 한탄

유튜브 채널 ‘MMTG 문명특급’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이종석이 촬영 준비 과정에서 겪은 어려움은? 사전 공지 없이 노출 촬영 과도한 액션 장면

배우 이종석이 디즈니 플러스 드라마 ‘재혼황후’ 촬영 중 갑작스러운 노출 장면 때문에 당황했던 사연을 털어놨다.유튜브 채널 ‘MMTG 문명특급’에는 지난 12일 ‘재혼황후’ 주연 배우들인 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연한 영상이 올라왔다.영상에서 MC 재재는 극 중 이종석이 연기한 하인리 왕자가 새에서 사람으로 변할 때마다 맨몸으로 등장한다고 언급하며 “뒤태가 너무 많이 나온다”고 말했다.이에 이종석은 “정말 애석한 일이다”고 답해 웃음을 자아냈다.이종석은 원작 속 하인리의 넓은 어깨를 구현하기 위해 어떤 준비를 했는지 묻는 질문에 감독과의 일화를 털어놨다.그는 “감독님이 꼬실 때는 진짜 아무것도 준비 안 해도 된다고 하셨는데 막상 촬영할 때 갑자기 벗었으면 좋겠다고 하셨다”고 폭로했다.이어 “제모도 안 했는데 다리부터 훑고 올라오면”이라며 카메라가 다리부터 촬영하는 상황이 난감했다고 고백했다.이종석은 또 “하인리와 다리털이 뭔가 좀 안 어울린다고 생각했다”며 “어떻게 갑자기 나올지 모르니 항시 관리해야 했다”고 덧붙였다.이를 들은 재재가 감독 때문에 겪은 수모가 아니냐고 농담하자, 이종석 역시 “이런 수모를”이라고 맞장구쳐 웃음을 안겼다. 재재는 “이만저만 고생이 아니셨다”며 너스레를 떨었다.‘재혼황후’는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 로맨스 판타지 드라마다. 황후 나비에(신민아 분)가 황제 소비에슈(주지훈 분)에게 이혼을 통보받은 뒤 서왕국 왕자 하인리와의 재혼을 요구하며 벌어지는 이야기를 그린다.온라인뉴스부