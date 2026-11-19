tvN스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처

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배우 정웅인(55)이 자녀 학업 때문에 아내와 떨어져 지내고 있다고 밝혔다.지난 16일 방송된 tvN스토리 예능 ‘남겨서 뭐하게’에서는 정웅인이 제주를 찾는 이영자, 박세리, 김창옥과 만나 근황을 얘기하는 모습이 전파를 탔다.정웅인은 이날 제주로 향하는 길에 바다를 보며 “애들 어렸을 때가 생각난다. 셋 다 똑같은 수영복을 입혀서 모래놀이하고 장난쳤던 기억이 난다”고 추억에 잠겼다.이동 중 둘째 딸과 영상통화를 나누기도 했다. 딸은 “말 예쁘게 하고”라고 당부했고, 정웅인은 “알겠습니다”라며 딸의 말을 고분고분 따라 웃음을 안겼다.‘남겨서 뭐하게’ 출연진과 만난 정웅인은 어느덧 20살, 18살, 15살이 된 세 딸의 사진을 공개했다.그러면서 “첫째는 연기를 해 보겠다고 해서 입시를 준비하고 있다. 뮤지컬 배우도 꿈꾸고 있다”고 전했다. 이어 “둘째는 미술을 하고 있는데 좋은 대학에 가는 게 목표다. 셋째는 공부를 열심히 하고 있고, 공부도 잘한다”고 딸 자랑을 했다.박세리는 “두 분이 따로 사신다고 들었다”고 물었다.이에 정웅인은 “둘째가 평창동에 있는 서울예고에 들어갔는데 ‘아빠 같이 가면 안 되겠냐’고 SOS를 치더라”라며 “막내는 중학교에 가는데 자기 친구들과 같이 다니고 싶어 해서 아내가 막내와 남기로 했다”고 가족이 두 집으로 나뉘어 지내게 된 사연을 털어놨다.이어 “그래서 저와 첫째·둘째는 평창동에 작은 집을 얻어 살고, 아내와 막내는 분당에서 지낸다”고 덧붙였다.이를 들은 박세리는 “그럼 별거 아닌 별거 중인 거네”라고 했고, 이영자는 “적절할 때 떨어져 살고 참 운도 좋다”고 농담했다.정웅인은 “아내가 너무 좋아한다”고 답하며 너스레를 떨었다. 그는 부부 관계에 대해서도 “예전에는 많이 싸웠다. 그런데 아내가 40대 중반이 되니 아내의 말을 모두 진리로 받아들이고 있다”고 밝혔다.박세리는 “원래 아내, 내비게이션, 캐디 말은 잘 들어야 한다”고 했고, 정웅인은 “그게 진리”라며 맞장구를 쳤다.정웅인은 1996년 SBS 드라마 ‘아빠는 시장님’으로 데뷔한 이후 ‘세 친구’, ‘내 딸 서영이’, ‘피고인’ 등에 출연했다. 2006년 12살 연하의 비연예인 아내와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.온라인뉴스부