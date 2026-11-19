1 / 2 사진=유튜브 채널 ‘얼루어’(Allure) 영상 갈무리 사진=유튜브 채널 ‘얼루어’(Allure) 영상 갈무리

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그룹 르세라핌의 멤버 카즈하가 코어 운동 루틴을 공개하며 완벽 복근도 뽐냈다.유튜브 채널 ‘얼루어’(Allure)는 지난 18일 ‘르세라핌 카즈하의 완벽한 코어 운동’(LE SSERAFIM KAZUHA‘s Complete Core Workout)이라는 제목의 영상을 공개했다.이번 영상에서 카즈하는 “투어 때 제가 자주 하는 코어 위주 운동 루틴을 준비해 봤다”며 말문을 열었다.이어 “제가 발레를 어렸을 때부터 많이 해서, 운동하는 게 습관이 되어 있다”며 “팬분들께서 저의 운동 루틴을 되게 궁금해하셔서, 팬분들도 따라 할 수 있는 운동을 만들어봐야겠다고 생각했다”고 전했다.카즈하는 10여개 종류의 운동법을 직접 선보이며 코어 운동 루틴을 소개했다. 또한 카즈하는 자세를 취하며 선명한 복근을 자랑해 시선을 집중시켰다.한편, 르세라핌은 지난 2022년 데뷔한 5인 걸그룹이다. ‘피어리스(FEARLESS)’, ‘안티프래자일(ANTIFRAGILE)’, ‘언포기븐(UNFORGIVEN)’ 등으로 활발히 활동하며 국내외 팬들의 관심을 받고 있다.뉴스1