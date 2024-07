女아이돌, ‘연애 프로그램’ 출연男과 인연…소개팅 ‘포착’

트와이스 ‘우아하게’ 뮤비 유튜브 5억뷰…자체 통산 8번째

걸그룹 트와이스의 데뷔곡 ‘우아하게’(OOH-AHH하게) 뮤직비디오 유튜브 조회수가 5억회를 넘어섰다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 12일 밝혔다. 전날 오후 4시 58분쯤이다. 트와이스의 뮤직비디오가 조회수 5억회를 넘긴 건 자체 통산 8번째다. 앞서 ‘TT’, ‘라이키’(LIKEY), ‘왓 이즈 러브?’(What is Love?), ‘팬시’(FANCY), ‘치어 업’(CHEER UP), ‘아이 캔트 스톱 미’(I CAN‘T STOP ME), ‘필 스페셜’(Feel Special) 등이 관련 기록을 세웠다. 트와이스가 보유한 1억뷰…