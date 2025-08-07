기사 검색
김장훈 “생활고? 강남 대치동에 살고 있습니다”

입력 :2025-08-07 11:54:03
수정 :2025-08-07 11:54:03
가수 김장훈이 생활고 루머를 해명했다. MBC ‘라디오스타’
가수 김장훈이 생활고 루머를 해명했다. MBC '라디오스타'


가수 김장훈이 자신을 둘러싼 생활고 루머에 대해 반박했다.

김장훈은 6일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 최근 불거진 ‘생활고설’에 대해 언급했다.

그는 “두 달 치 월세가 밀렸던 적이 있지만 돈이 없어서가 아니라 단순히 입금이 늦어져서 생긴 해프닝”이라며 “바로 월세를 냈고 큰 문제는 아니었다”고 밝혔다.

특히 김장훈은 코로나19 당시 시장 상권을 살리기 위해 무료 공연을 했던 경험을 언급하며 “메르스 때도 18번이나 시장에서 무료 공연을 했다. 그런데 그걸 두고 ‘월세 밀려 시장 공연’이라고 기사가 나더라”며 억울함을 호소했다.

이에 김구라는 “그래도 예전만큼의 재력은 아니지 않냐”라고 짓궂게 물었다.

MBC ‘라디오스타’ 김장훈
MBC '라디오스타' 김장훈


김장훈은 “예전에도 지금도 내 통장은 제로”라면서도 “걱정할 정도의 상황은 전혀 아니다. 강남구 대치동에 살고 있고 얼마 전에도 고급 소고기 새우살 300g을 먹었다”며 여유 있는 근황을 전했다.

이어 “연예인 걱정은 하는 거 아니라는 말이 딱 맞다”고 웃음을 자아냈다.

김장훈은 1991년 데뷔 이후 ‘나와 같다면’ 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았으며 꾸준한 기부 활동으로 누적 기부액이 200억 원을 넘는 ‘기부 천사’로도 유명하다.

그는 “그동안 200억원밖에 못 한 것이 아쉽다”며 앞으로도 선한 영향력을 이어가고 싶다는 뜻을 밝혔다.

뉴스24
신화 이민우, 아빠 됐다…“6살 딸 키우는 싱글맘과 결혼”

블랙핑크 로제 “충격에 할 말을 잃었다”…무슨 일?

박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

“아파트 1800원에 팝니다” 경매 나왔다…낙찰가 보니 ‘깜짝’

장영란 한의사 남편, 병원 팔고 백수 됐다… 눈물 쏟은 사연

음식 나온지 14분만에 “아가씨 빨리 잡숴”…이번엔 속초 오징어난전 ‘손님 면박’

‘스케줄 불참’ 박봄, 결국 2NE1 활동 중단…“함께 못해”

“그동안 감사했습니다”…션, 핼쑥해진 ‘충격 근황’ 걱정 쏟아졌다

“부엌에서 볼일 봐!” 우산으로 맞은 父 결국 딸 살해…‘이 병’ 있었다

Weekly Best

  1. 47세 전현무, 13살 어린 여배우와 ‘포착’…“나이차 얼마안나”

  2. 김준호♥김지민 결혼식에 축의금 ‘3만원’ 낸 연예인 정체

  3. ‘49세’ 백지영 “둘째 낳겠다”며 ‘♥9살 연하’ 정석원에 한 말은

  4. 제니, 아찔한 바디수트 공항 패션

  5. 박나래, 제주서 웨딩촬영…23년 된 남친과의 약속 지켰다

