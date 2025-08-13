기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

윤정수, ‘♥12살 연하’ 여친 공개…감탄 나오는 비주얼

입력 :2025-08-13 17:07:42
수정 :2025-08-13 17:07:42
코미디언 윤정수가 12세 연하 여자친구의 사진을 동료들에게 공개했다. SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’
코미디언 윤정수가 12세 연하 여자친구의 사진을 동료들에게 공개했다. SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’


코미디언 윤정수가 12세 연하 여자친구의 사진을 공개했다. 윤정수 동료들은 “미인이다”라고 입을 모아 칭찬해 궁금증을 자아냈다.

12일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에는 김장훈, 윤정수, 에일리, 김지유가 게스트로 출연해 ‘돌싱포맨’ 멤버들과 이야기를 나눴다.

윤정수는 이날 올해 결혼을 한다며 여자친구가 먼저 결혼 이야기를 꺼냈다고 운을 뗐다.

그는 12세 연하 필라테스 강사인 여자친구와의 인연에 대해 “사실은 10년 전부터 알던 사이”라면서 “10년 전에 마음이 있었지만 큰 진전 없이 오빠 동생 사이로 지내며 2~3년에 한 번씩 식사만 했다”고 말했다.

이어 “그러다가 8개월 전쯤에 내가 ‘오랜만에 식사나 하자’라고 했더니 (여자친구가) ‘한 번 운동하러 와라’라고 했다”며 “오랜만에 봤는데 여전히 예쁘더라”라고 했다.

SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 윤정수
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 윤정수


돌싱포맨 멤버들이 여자친구 사진을 보여달라고 조르자 윤정수는 “아침마다 놀러 오면 뭘 차려주고 간다. 살찐다고 샐러드, 건강식(을 준비해준다)”이라며 예비 신부가 차려준 음식 사진부터 공개해 부러움을 샀다.

이어 윤정수는 예비 신부의 사진을 멤버들에게 공개했고, 이상민은 “미인이시네”라며 감탄했다.

김장훈은 “내 스타일이다”라고 말해 윤정수의 분노를 사기도 했다. 이에 이상민은 “그만큼 미인이라는 이야기”라고 수습했다.

SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 윤정수
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 윤정수


탁재훈은 “안 어울린다. 정수가 조금 부족하다”라며 시비를 걸다가도 “여성분들이 재미있는 남자를 좋아한다. 그런 매력이 있으니까”라고 윤정수를 치켜세웠다.

한편 ‘신발 벗고 돌싱포맨’은 매주 화요일 오후 10시 40분 방송된다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래
조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”
“작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’

“작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’
지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’

지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’
김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼

김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼
경찰, 지드래곤·양현석 ‘저작권법 위반’ 조사…압수수색도

경찰, 지드래곤·양현석 ‘저작권법 위반’ 조사…압수수색도
2025년 8월 13일

2025년 8월 13일
“양육비 안 줬다” 쇼트트랙 김동성의 전처, 폭로 후 ‘충격 근황’

“양육비 안 줬다” 쇼트트랙 김동성의 전처, 폭로 후 ‘충격 근황’
탈모 치료하려다 사망? “전량 리콜”…유명 ‘탈모 제품’ 충격 정체

탈모 치료하려다 사망? “전량 리콜”…유명 ‘탈모 제품’ 충격 정체
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

    이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

  2. 박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

    박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

  3. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

    “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  4. 김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

    김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

  5. “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일

    “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면