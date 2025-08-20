기사 검색
‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

입력 :2025-08-20 15:19:59
수정 :2025-08-20 15:32:31
JTBC ‘1호가 될 순 없어2’


개그우먼 김주연이 무속인이 된 사연을 고백해 충격을 안겼다.

21일 방송되는 JTBC ‘1호가 될 순 없어2’에서는 과거 인기 코너 ‘주연아’로 활약했던 김주연이 출연해 무속인으로 살아가고 있는 근황을 전한다. 김주연은 3년 전 원인 모를 신병을 앓다 신내림을 받게 됐다고 털어놨다.

그는 “무려 2년간 하혈을 했고, 두 달 동안 먹지도 자지도 못해 12kg이 빠졌다”며 “마지막엔 반신마비까지 왔다”고 말해 모두를 놀라게 했다. 이어 “네 아빠를 데리고 가겠다”는 말까지 내뱉을 정도로 극심한 상황에 처했고, 결국 아버지를 위해 신내림을 받을 수밖에 없었다고 전했다.

방송에서 김주연은 팽현숙·최양락 부부의 궁합을 보며 “둘은 일부종사 못 한다. 이혼할 팔자”라고 말해 스튜디오를 술렁이게 했다.

이에 팽현숙은 “결혼 1년 만에 남편이 무심하게 변했다”며 그간의 상처를 고백하며 눈물을 보였다. 당황한 최양락이 “우리 부부가 이혼 1호가 되느냐”고 묻자 김주연은 뜻밖의 대답을 내놨다고 해 궁금증을 키운다.

또한 김주연은 함께 출연한 최설아를 향해 “본인, 귀신 보죠?”라고 질문해 현장을 얼어붙게 했다. 최설아는 “어렸을 때부터 귀신을 봤다. 원인 모를 병으로 걷지 못한 적도 있다”고 털어놔 충격을 더했다.

모두를 긴장시킨 점사 결과와 김주연의 고백은 이날 오후 8시 50분 방송에서 확인할 수 있다.

뉴스24
