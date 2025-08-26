“딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화

채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 캡처

유명 학군지에서 벌어진 충격적인 실화가 공개돼 파문을 일으켰다.25일 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘탐정들의 영업비밀’의 ‘탐정 24시-사건 수첩’ 코너에는 “모범생 딸이 갑자기 변했다”는 의뢰인의 사연이 소개됐다. 처음엔 학교폭력 의혹에서 출발했지만, 사건의 실체는 전혀 다른 쪽에 있었다.딸과 절친 사이의 말다툼이 학폭 논란으로 번졌고, 양측 부모의 감정싸움은 명예훼손 고소전으로까지 치달았다. 그러나 조사 과정에서 의뢰인의 남편이 딸 친구의 어머니와 은밀히 만나는 장면이 드러났다.알고 보니 딸의 절친은 남편의 혼외자였다. 남편은 결혼 전 회사 동료와의 관계로 아이를 가졌고, 불과 몇 달 뒤 아내 역시 임신을 하면서 동갑내기 두 딸이 태어난 것이다. 이후에도 그는 두 집 살림을 이어가며 내연 관계를 지속해왔다.이를 지켜본 방송인 데프콘은 “저 남자는 두 번 결혼한 셈”이라며 분노를 드러냈다. 결국 의뢰인은 남편과 이혼을 택했고, 딸과 함께 유학길에 오르며 사건은 마무리됐다.방송 직후 시청자들은 “드라마보다 더 드라마 같다” “가족에게 씻을 수 없는 상처”라며 충격을 감추지 못했다.뉴스24