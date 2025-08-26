기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

빌 게이츠, “하루에 돈 얼마 쓰냐” 묻자 솔직하게 답했다

입력 :2025-08-26 15:43:49
수정 :2025-08-26 15:43:49
‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 빌 게이츠. tvN 제공
‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 빌 게이츠. tvN 제공


마이크로소프트(MS) 공동 창업자이자 자선가로 활동 중인 빌 게이츠가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 진솔한 인생 이야기를 전한다.

27일 오후 방송되는 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 308회에서는 빌 게이츠 게이츠재단 이사장, 전 세계적인 돌풍을 불러일으킨 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 한국계 감독 매기 강(Maggie Kang) 등이 출연한다.

방송에 앞서 공개된 예고에서 유재석은 “토크를 하다 하다 이젠 빌 게이츠 이사장님하고…”라며 상상도 못 한 섭외에 다시 한번 감탄과 긴장감을 드러냈다.

조세호가 유재석과 빌 게이츠 두 사람을 보며 “두 분 안경 스타일이 비슷하다”고 하자 빌 게이츠는 “범생이 스타일이죠”라는 재치 있는 답변으로 현장을 웃음바다로 만든다.

‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 빌 게이츠. tvN 제공
‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 빌 게이츠. tvN 제공


빌 게이츠는 전 재산의 99% 기부를 선언한 이유에 대해 “제게 남은 자원을 사회에 돌려주는 것이 맞는다고 생각했다”면서 ‘내가 진짜 의미 있는 영향을 줄 수 있는 건 뭘까’라는 질문에서 자선 사업을 시작하게 됐다고 밝혔다.

빌 게이츠는 ‘하루에 얼마를 쓰시나요’라는 질문에 “꽤 많이 쓴다”고 솔직히 답했다.

이날 방송에서는 세계적 대부호 빌 게이츠가 100만원의 상금을 놓고 퀴즈에 도전하는 모습 또한 관심거리다.

‘유퀴즈’ 공식 소셜미디어(SNS)에서는 빌 게이츠가 가장 오래된 윈도우 OS 부팅음을 맞혀야 하는 퀴즈에 당황하는 모습이 포착됐다.

과연 빌 게이츠가 퀴즈의 정답을 맞혀 100만원의 상금을 탔을지 궁금증을 자아낸다.

‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.

신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
BTS 뷔, 오타니와 빛나는 투 샷
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”

김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”
“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’
“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다
잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”
차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군됐다

차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군됐다
“딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화

“딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화
도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”
정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”
성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다

성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

    박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

  3. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  4. 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

    빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

  5. 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

    이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인