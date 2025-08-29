기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

홍진경, 이혼 발표 3주 만에…‘연애 리얼리티’ 출연 물망

입력 :2025-08-29 07:25:05
수정 :2025-08-29 07:25:05
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


방송인 홍진경이 연애 리얼리티 프로그램 ‘오래된 만남 추구’ 차기 시즌 섭외 대상으로 거론됐다.

28일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 ‘오만추3’에 출연 중인 황보와 솔비가 게스트로 출연했다. 이날 방송에서는 황보와 솔비가 각각 이켠, 이규한과 보여준 설레는 순간들이 공개돼 눈길을 끌었다.

솔비는 이규한과의 첫 만남에 대해 “예전에 고정 MC를 함께 했지만 친하게 지내진 않았다”며 “자기소개에서 진정성이 느껴졌다”고 고백했다.

이후 두 사람은 드라이브를 하며 손을 잡는 모습이 공개되자, 솔비는 “3분 동안 손잡기 미션이었는데 오빠가 제 손을 끌고 한참을 잡고 있었다”며 호감을 드러냈다.

이를 지켜본 제작자 송은이는 “3분이 지나도 계속 손을 잡고 있더라”고 전했고, 홍진경은 “재미있는 프로그램을 만드셨네”라며 부러워했다.

그러자 송은이는 “진경아, 이제 나올 수 있어. 다음 기수에 출연해라”라고 권유했다. 홍진경은 “아직 마음의 준비가 안 됐다”고 답했지만, 현장에서는 웃음이 터졌다.

한편 홍진경은 이혼 발표 3주 만에 ‘오만추’ 차기 시즌 출연 섭외 소식을 전하며 새로운 도전에 나설지 관심이 쏠린다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
에스파 카리나 ‘사람이야 인형이야’
‘청순 여신’ 손예진, 눈부신 미모
BTS 뷔, 오타니와 빛나는 투 샷
김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”
‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”

‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”
날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다

날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다
김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”

김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”
‘건강이상설’ 심권호, 안타까운 근황 “안색 안 좋은 이유는…”

‘건강이상설’ 심권호, 안타까운 근황 “안색 안 좋은 이유는…”
수지·김선호 ‘현혹’ 민폐 논란…“어두워서” 쓰레기 방치 사과

수지·김선호 ‘현혹’ 민폐 논란…“어두워서” 쓰레기 방치 사과
“도경완은 ‘서브’” 논란 일파만파…‘사당귀’ 제작진, 결국

“도경완은 ‘서브’” 논란 일파만파…‘사당귀’ 제작진, 결국
“개처럼 짖는 일왕” 영상…“일본인인 것 티내지 말라” 경고까지

“개처럼 짖는 일왕” 영상…“일본인인 것 티내지 말라” 경고까지
“대리수령만 했다”는 싸이…현직 의사 “수년간 불법 자인한 셈

“대리수령만 했다”는 싸이…현직 의사 “수년간 불법 자인한 셈
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

    김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

  2. “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

    “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

  3. “불법 아니냐” 발칵…현아♥용준형, 길거리 흡연 ‘논란’ 사진 보니

    “불법 아니냐” 발칵…현아♥용준형, 길거리 흡연 ‘논란’ 사진 보니

  4. 박하선, 흉기 들고 찾아온 아랫집 주민에 협박당했다

    박하선, 흉기 들고 찾아온 아랫집 주민에 협박당했다

  5. 잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

    잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인