기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

이효정, 60평→30평대로 이사 “♥아내와 피치 못하게…”

입력 :2025-08-31 10:17:37
수정 :2025-08-31 10:17:37
배우 이효정이 대형 평수 자택에서 떠난 근황을 공개하며 그 이유가 눈길을 끌었다. MBN ‘속풀이쇼 동치미’
배우 이효정이 대형 평수 자택에서 떠난 근황을 공개하며 그 이유가 눈길을 끌었다. MBN ‘속풀이쇼 동치미’


배우 이효정이 대형 평수 자택에서 떠난 근황을 공개하며 그 이유가 눈길을 끌었다.

30일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에는 이효정, 김미란 부부가 출연했다. 이날 이효정은 “아내의 평생소원이 ‘동치미’ 출연하는 것”이라며 “아내의 소원을 이뤄준 것 같아서 뿌듯하다”고 출연 소감을 밝혔다.

MC 김용만은 “두 분이 결혼 35년 차에 동국대 연극영화과 캠퍼스 커플로 시작하셨다더라”라며 이효정 부부에 대해 소개했다.

이어 “(이효정) 아내 분이 최민식, 한석규씨와도 공연을 했다더라”고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이에 이효정은 “최민식, 한석규씨가 저와 선후배 사이”라며 “그때 아내와 같은 연도에 졸업하게 돼서 졸업 공연을 같이했다”고 했다.

‘동치미’ 출연진은 김미란에게 최민식, 한석규를 제치고 이효정을 택했던 이유에 대해 묻자, 김미란은 “그들이 그렇게 톱스타가 될 거란 생각은 사실 안 해봤다”고 너스레를 떨었다.

이효정은 “(김미란이) 인기가 많았을 비주얼”이라는 칭찬에 “열과 성을 다했다, 목표를 세우면 앞만 본다”고 직진했던 연애 당시를 회상했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 이효정
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 이효정


그런가 하면 이효정은 최근 60평대 대형 평수에서 30평대 아파트로 이사했다고 밝혔다.

이효정은 “늘 큰 집에서 북적북적 살았는데, 이제 애들 다 독립하고 피치 못하게 저희 부부만 옮기게 됐다”고 털어놨다.

그러면서 “짐 정리를 하는데 버릴 건 많이 버렸는데도 짐이 많더라”라며 “테트리스 쌓듯이 여기저기에 다 구겨 넣어놨다”고 이사 후 짐 정리에 한창인 근황을 전했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
손예진, ‘베네치아영화제’ 사로잡은 고혹미
에스파 카리나 ‘사람이야 인형이야’
‘청순 여신’ 손예진, 눈부신 미모
“동물의 왕국 찍는 줄”…韓 중년 커플, 열차서 ‘19금’ 애정행각

“동물의 왕국 찍는 줄”…韓 중년 커플, 열차서 ‘19금’ 애정행각
조국 “서울 잘사는 청년은 극우” SNS에 올려…국힘 “조민도 극우?”

조국 “서울 잘사는 청년은 극우” SNS에 올려…국힘 “조민도 극우?”
“이광수와 만나면”…‘8년째 연애 중’ 이선빈이 밝힌 장기 연애 꿀팁

“이광수와 만나면”…‘8년째 연애 중’ 이선빈이 밝힌 장기 연애 꿀팁
율희, 무속인 예언 고백 “줄초상 아니면 이혼”

율희, 무속인 예언 고백 “줄초상 아니면 이혼”
남한강서 서프보드 타던 20대女, 모터보트와 충돌해 사망

남한강서 서프보드 타던 20대女, 모터보트와 충돌해 사망
집들이 때 휴지 사갔더니 “너무 옛날 선물” 면박…잘못됐나요?

집들이 때 휴지 사갔더니 “너무 옛날 선물” 면박…잘못됐나요?
“배민 평점 1위인데 ‘맹물 짬뽕’이 왔네요” 꼼수 리뷰에 ‘뒤통수’ 분통

“배민 평점 1위인데 ‘맹물 짬뽕’이 왔네요” 꼼수 리뷰에 ‘뒤통수’ 분통
“올해 얼간이상 수상자”…어린이팬이 받은 모자 낚아챈 男 ‘뭇매’(영상)

“올해 얼간이상 수상자”…어린이팬이 받은 모자 낚아챈 男 ‘뭇매’(영상)
‘임신 8개월’ 이시영, 시드니 마라톤 10㎞ 도전…“의사 허락 받았다”

‘임신 8개월’ 이시영, 시드니 마라톤 10㎞ 도전…“의사 허락 받았다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

    김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

  2. “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

    “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

  3. “불법 아니냐” 발칵…현아♥용준형, 길거리 흡연 ‘논란’ 사진 보니

    “불법 아니냐” 발칵…현아♥용준형, 길거리 흡연 ‘논란’ 사진 보니

  4. 잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

    잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

  5. ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

    ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인