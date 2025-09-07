기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

요리연구가 이혜정, ‘남편 불륜’ 상대 여성 찾아갔다

입력 :2025-09-07 17:34:39
수정 :2025-09-07 17:34:39
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 이혜정
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 이혜정


요리연구가 이혜정이 남편의 외도 상대 여성을 찾아갔던 경험을 털어놓는다.

지난 6일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 말미에서는 다음 주 예고편이 공개됐다.

방송에는 한식 연구가 박경례, 탈북민 사업가 이순실, 가수 노사연, 요리연구가 이혜정, 배우 김현숙 등이 출연해 ‘기 쎄(?)다고 놀리지 말아요’를 주제로 이야기를 나눈다.

다음 주 방송에서 ‘남편이 바람을 피운다면?’이라는 화두가 나오자 노사연은 “내 남편이 다른 여자랑 같이 사랑하고 있다는 것을 내가 두 눈으로 봤다? 나는 둘 다 죽일 거다”라고 말하며 살벌한 반응을 보였다.

앞서 여러 방송을 통해 남편의 외도 전력을 밝혔던 이혜정은 “아직도 그렇게 생긴 여자만 보면 한 대 후려갈기고 싶다”면서 실제로 남편의 불륜 현장을 찾아간 적 있다고 털어놨다.

이혜정은 “밟아 죽이고 싶은 마음이 든다”면서 “(상대 여성의) 주소까지 들고 찾아갔다”고 전했다.

그는 “‘네 남편 몇 시에 오냐. 내 남편이 너한테 오는 거는 내가 책임질게. 네가 (내 남편을) 데리고 오는 것은 용서 못 한다’고 했었다”고 당시 상황을 얘기했다.

이순실은 더 과격한 발언으로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

방송 전 인터뷰에서 이미 “총살 가능”이라고 답했다는 그는 “나는 용서 안 한다. 용서를 뭐 하려 하냐. 나는 둘 다 같이 세워놓고 한 방에 죽일 수 있다”며 전직 군인다운 남다른 분풀이 법을 말해 웃음을 안겼다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견
‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진
2살 딸 살해 후 장모에게 ‘성관계 요청’ 문자 보낸 남편…아내는 그동안 무엇을 했나

2살 딸 살해 후 장모에게 ‘성관계 요청’ 문자 보낸 남편…아내는 그동안 무엇을 했나
“잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

“잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜
구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’
故대도서관 부검 예정…전처 윰댕, 상주로 이름 올려

故대도서관 부검 예정…전처 윰댕, 상주로 이름 올려
박찬욱 ‘어쩔수가없다’ 베니스 수상 불발… 황금사자상은 짐 자무시

박찬욱 ‘어쩔수가없다’ 베니스 수상 불발… 황금사자상은 짐 자무시
복권 당첨금 2조5천억원 ‘역대급 잭폿’ 임박…美 파워볼 들썩

복권 당첨금 2조5천억원 ‘역대급 잭폿’ 임박…美 파워볼 들썩
“귀에서 덜거덕 소리” 김영철, 장폐색 이후 ‘이 병’ 진단…살찌워야 회복된다는데

“귀에서 덜거덕 소리” 김영철, 장폐색 이후 ‘이 병’ 진단…살찌워야 회복된다는데
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  2. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  3. 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

    김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

  4. “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

    “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

  5. 이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

    이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사