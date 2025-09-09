기사 검색
전원주 “송해 선생님과 키스한 사이” 깜짝 고백

입력 :2025-09-09 14:03:00
수정 :2025-09-09 14:03:00
유튜브 '순풍 선우용여' 캡처
배우 전원주가 고(故) 송해와 함께했던 무대 뒷이야기를 전했다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘선우용여가 방송 최초로 밝히는 8년의 연기 중단 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이 자리에는 전원주도 함께 출연해 추억을 나눴다.

전원주는 “송해 선생님과 함께 공연을 많이 다녔다. 키가 잘 맞는다고 항상 나를 무대에 세우셨다”며 “관객들에게 ‘마누라를 소개하겠다’고 소개하곤 했다”고 말했다.

이어 “송해 선생님이 ‘무대에서 입 맞출 거니까 놀라지 마’라고 했다. 실제로 무대에서 키스를 했는데 관객들이 환호했다”며 당시를 떠올렸다. 전원주는 “그 순간이 기다려질 정도였다. 무대에 오르기 전에는 계속 양치질도 하고 껌도 씹었다”고 웃으며 말했다.

함께 출연한 선우용여는 “진짜 그랬냐”며 놀라워했고, 전원주는 “송해 선생님과 가상 부부 콘셉트로 무대에 올랐던 것”이라고 설명했다.

전원주의 해프닝 같은 고백에 선우용여는 “입만 살짝 맞추는 줄 알았다”며 웃음을 감추지 못했다.

