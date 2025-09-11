기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백

입력 :2025-09-11 09:28:30
수정 :2025-09-11 09:36:33
SBS ‘꼬꼬무’ 방송화면 캡처
SBS ‘꼬꼬무’ 방송화면 캡처


배우 윤은혜가 과거 실명 위기를 겪었던 충격적인 경험을 털어놨다.

윤은혜는 11일 방송된 SBS ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’에서 철거민 폭력 사건을 다루며 “가수 활동 당시 염산 물총을 맞아 실명할 뻔했다”고 고백했다.

그는 이어 “날계란을 맞는 등 여러 사건을 겪으며 트라우마로 힘든 시기를 보냈다. 지금도 쉽게 잊히지 않는다”고 밝혔다.

윤은혜는 철거 과정에서 폭력을 당했던 피해자들을 지켜보며 깊이 공감하기도 했다. 그는 “저보다도 더 참혹한 상황을 겪으신 분들이 있다. 말로 다 못할 고통일 것”이라며 눈시울을 붉혔다.

이날 ‘꼬꼬무’는 1990년대 서울 재개발 현장에서 벌어진 ‘적준 용역’의 폭력을 집중 조명했다. 공권력의 묵인 속에 벌어진 폭행, 재산 파괴, 인권 유린 등이 공개되며 출연자들 모두 충격과 분노를 감추지 못했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
‘엠카’도 출연한 유명 가수 차량서 女시신 발견 “살인 가능성 염두”…美 충격

‘엠카’도 출연한 유명 가수 차량서 女시신 발견 “살인 가능성 염두”…美 충격
“中식당서 춤추는 송혜교?” 관광객 몰려들어…지역 경제 ‘들썩’

“中식당서 춤추는 송혜교?” 관광객 몰려들어…지역 경제 ‘들썩’
대체 무슨 일?…‘이병헌♥’ 이민정 “남편이 나한테 헤어지자고”

대체 무슨 일?…‘이병헌♥’ 이민정 “남편이 나한테 헤어지자고”
고깃집 앞에 붙은 “1급 사기꾼, 개XX” 대자보…연예인 내세워 2000억원 투자사기

고깃집 앞에 붙은 “1급 사기꾼, 개XX” 대자보…연예인 내세워 2000억원 투자사기
“등 대고 똑바로 자는데”…이런 수면 자세 ‘치매’ 위험 높인다

“등 대고 똑바로 자는데”…이런 수면 자세 ‘치매’ 위험 높인다
(영상) “용암물 줄줄” 마을 불바다…유통기한 지난 ‘이것’ 때문이었다

(영상) “용암물 줄줄” 마을 불바다…유통기한 지난 ‘이것’ 때문이었다
‘3만5천원 요가원’ 오픈한 이효리…“섣부르게 생각했다” 첫 소감

‘3만5천원 요가원’ 오픈한 이효리…“섣부르게 생각했다” 첫 소감
“뇌사 판정 받았는데”…장례식 준비 도중 기침하면서 깬 남성, 인도 ‘충격’

“뇌사 판정 받았는데”…장례식 준비 도중 기침하면서 깬 남성, 인도 ‘충격’
“아내? 당연히…” 불륜하는 기혼男들 ‘이 공통점’ 있었다

“아내? 당연히…” 불륜하는 기혼男들 ‘이 공통점’ 있었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

    이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

  2. ‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

    ‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

  3. 김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 “20살 연하 LA 사업가? 사실은…”

    김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 “20살 연하 LA 사업가? 사실은…”

  4. ‘집행유예’ 유아인, 봉준호 만난 근황…테이블에 재털이가

    ‘집행유예’ 유아인, 봉준호 만난 근황…테이블에 재털이가

  5. ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

    ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사